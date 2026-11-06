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Seis episodios

Viajes, lujos y emoción: así será la serie documental sobre la vida de Wanda Nara

La producción difundió un clip de 20 segundos con escenas familiares, compras en tiendas exclusivas y distintos momentos de la intimidad de la empresaria. El estreno está previsto para la primera mitad de 2027.

Wanda Nara protagoniza un reality que repasará distintos aspectos de su vida personal y profesional.Wanda Nara protagoniza un reality que repasará distintos aspectos de su vida personal y profesional.
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El reality show sobre la vida de Wanda Nara comenzó a tomar forma y este miércoles se difundieron las primeras imágenes de la producción. Disney+ compartió un adelanto de 20 segundos que permite conocer algunos de los momentos que formarán parte de la serie, con viajes por Europa, escenas familiares, emociones y un estilo de vida rodeado de lujos.

"¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus", publicó la plataforma junto al video, que rápidamente generó repercusión y acumuló alrededor de 47 mil "me gusta".

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Qué muestra el adelanto

En el breve fragmento se puede ver a la empresaria caminando por distintas ciudades europeas junto a su hermana, Zaira Nara, y protagonizando escenas de su vida cotidiana.

También aparece al volante de su conocido Lamborghini rosa, un vehículo que anteriormente era azul y pertenecía a Mauro Icardi. El recorrido audiovisual incluye, además, compras en locales de reconocidas marcas internacionales y diferentes momentos de su intimidad.

El avance combina imágenes de viajes y lujo con escenas en las que Wanda se muestra emocionada, entre lágrimas y sonrisas.

De qué tratará el reality

La producción seguirá distintos aspectos de la vida personal y profesional de la mediática, con especial atención a sus relaciones sentimentales, sus proyectos laborales y los episodios que marcaron su exposición pública.

El proyecto llevaría el nombre de Lo querías. Lo tenés y, según trascendió, estaría compuesto por seis episodios.

La realización estará a cargo de Komodo Studio, productora que también participó en proyectos vinculados con Georgina Rodríguez, esposa del futbolista Cristiano Ronaldo.

La empresaria mostró las primeras escenas de su nueva producción audiovisual.La empresaria mostró las primeras escenas de su nueva producción audiovisual.

Dónde se grabará

El rodaje se desarrollará durante los próximos meses en Argentina, aunque algunas escenas ya fueron filmadas en Italia y Uruguay.

Entre las posibilidades mencionadas para la producción figura la cobertura de la celebración de los 40 años de Wanda Nara, que podría realizarse en Uruguay.

Por el momento, Disney+ no confirmó una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, las previsiones indican que la serie podría incorporarse al catálogo de la plataforma durante la primera mitad de 2027.

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