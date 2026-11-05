MasterChef Celebrity

"Ni cerca los quiero": Wanda Nara habló de las exparejas y Luck Ra apuntó contra La Joaqui

Durante la emisión del miércoles del reality de Telefe, la conductora lanzó una contundente advertencia sobre involucrarse con las exparejas de sus amigas y con el cantante protagonizó un divertido intercambio. Fue allí que el cordobés habló de su actual situación sentimental.