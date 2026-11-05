Luck Ra protagonizó un momento de tensión y humor en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) cuando lanzó un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia La Joaqui, su expareja. El episodio ocurrió durante una charla con Wanda Nara, quien hizo una contundente reflexión sobre los vínculos amorosos y las amistades.
"Ni cerca los quiero": Wanda Nara habló de las exparejas y Luck Ra apuntó contra La Joaqui
Durante la emisión del miércoles del reality de Telefe, la conductora lanzó una contundente advertencia sobre involucrarse con las exparejas de sus amigas y con el cantante protagonizó un divertido intercambio. Fue allí que el cordobés habló de su actual situación sentimental.
Todo comenzó cuando la conductora le pidió un beso al cantante. Sin embargo, rápidamente aclaró que su intención era besar al muñeco de burro sobre el que estaba sentada. «Al único que puedo besar es a este animal», bromeó.
La conversación tomó otro rumbo cuando Wanda se refirió a las exparejas de sus amigas y dejó en claro cuál es su postura al respecto. «Yo con los ex de mis amigas ni cerca los quiero ver pasar. ¡Nada! ¡Son una bolsa de nada! ¡No se tocan!», expresó, en una aparente referencia a la relación que Luck Ra mantuvo con La Joaqui.
La contundente respuesta de Luck Ra
Lejos de dejar pasar el comentario, el cantante intervino con una frase que llamó la atención de sus compañeros: «Ojalá pensaran igual». Su respuesta fue interpretada como una indirecta hacia La Joaqui,quien actualmente está en pareja con Tiago PZK, artista con el que Luck Ra supo mantener una amistad.
El artista no mencionó nombres propios, pero los seguidores en las redes sociales interpretaron el comentario como una indirecta hacia su expareja. La lectura pública cobró enorme fuerza debido a los antecedentes compartidos entre los músicos urbanos.
El intercambio continuó con Lizy Tagliani, quien manifestó su alegría por la presencia del músico en el programa. «Estoy tan contenta de que vino Luck Ra», comentó. Luego, explicó el motivo de su entusiasmo: «Porque siento que estamos al mismo nivel».
Luck Ra habló de su situación sentimental
En medio de la conversación, Wanda Nara aprovechó para indagar sobre la vida amorosa del cantante y le preguntó directamente si estaba soltero. "¿Pero estás soltero, Luck Ra?", quiso saber.
«Sí, obvio, soltero y solo», respondió el músico frente a sus compañeros, en referencia a su presente sentimental tras la separación de La Joaqui.
La conductora también quiso saber si tenía intenciones de volver a enamorarse pronto y le consultó si estaba apurado por conocer a alguien. Sin vueltas, Luck Ra respondió: «No, para nada».
De esta manera, el cantante dejó algunas definiciones sobre su presente amoroso y protagonizó uno de los intercambios más comentados de la emisión, con una frase que volvió a poner bajo los reflectores su vínculo pasado con La Joaqui.