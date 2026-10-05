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La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK con un mensaje que generó debate

La cantante publicó un video en TikTok mientras se maquillaba y utilizó un audio en el que afirma que ya fue señalada como “la peor mujer del mundo”. La publicación superó los 1.500 comentarios y volvió a poner en discusión su relación con el músico.