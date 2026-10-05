La Joaqui volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales después de publicar un video que muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta a las críticas por su relación con Tiago PZK.
La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK con un mensaje que generó debate
La cantante publicó un video en TikTok mientras se maquillaba y utilizó un audio en el que afirma que ya fue señalada como “la peor mujer del mundo”. La publicación superó los 1.500 comentarios y volvió a poner en discusión su relación con el músico.
La cantante apareció frente a la cámara mientras se maquillaba y acompañó las imágenes con un audio que hacía referencia a los cuestionamientos recibidos en los últimos días. El posteo generó una amplia cantidad de comentarios, tanto de usuarios que cuestionaron su decisión como de quienes salieron en su defensa.
El mensaje de La Joaqui y las reacciones en redes
En el video publicado en TikTok, la artista utilizó un audio que comienza con una frase vinculada directamente con las críticas que recibió: “Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”. Luego se escucha otra expresión en la misma línea: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.
Aunque La Joaqui no mencionó de manera explícita ni a Tiago PZK ni a Luck Ra, el contexto en el que publicó el contenido hizo que buena parte de los usuarios relacionara el mensaje con las repercusiones que tuvo su nueva relación.
La publicación reunió más de 1.500 comentarios. Entre las respuestas hubo posiciones diferentes. Algunos usuarios cuestionaron la relación y apuntaron especialmente al poco tiempo que, según sus apreciaciones, transcurrió entre la separación de La Joaqui y Luck Ra y la confirmación de su romance con Tiago.
Otros seguidores, en cambio, defendieron a la cantante y consideraron que no debería ser cuestionada por sus decisiones personales. Así, el espacio de comentarios se convirtió en una discusión entre quienes criticaron la situación y quienes respaldaron a la artista.
Una de las cuestiones que generó mayor debate fue precisamente el momento en que se conoció públicamente la relación. En redes sociales aparecieron mensajes que cuestionaron la rapidez con la que la pareja confirmó el vínculo y también comentarios que especularon sobre cuánto tiempo podría durar.
Sin embargo, el video de La Joaqui no contiene una explicación sobre esas cuestiones. La cantante tampoco identifica en forma directa a las personas a las que estaría dirigida la frase. Por eso, la relación entre el mensaje y las críticas por su romance surge principalmente de la interpretación de los usuarios y del contexto en el que fue publicado.
Cómo se confirmó la relación con Tiago PZK
El romance entre La Joaqui y Tiago PZK tomó estado público cuando ambos fueron consultados por la prensa antes de viajar a Colombia. En ese momento, el músico confirmó que estaban en pareja y respondió con una expresión en tono distendido: “Estamos en pareja, felizmente casados”. También señaló que conocía a la cantante desde hacía tiempo.
La confirmación se produjo después de la separación de La Joaqui y Luck Ra, un vínculo que había tenido una fuerte exposición pública. A partir de allí, las redes sociales comenzaron a concentrar buena parte de las discusiones alrededor de la nueva pareja.
Tiago PZK también fue consultado por las versiones que lo ubicaban en una situación de conflicto con Luck Ra. Cuando un periodista le preguntó si se consideraba un “traidor” por su relación con La Joaqui, el cantante rechazó esa caracterización y sostuvo que no consideraba al cordobés como un amigo. También aseguró que no tenía interés en quedar bien con otras personas a partir de sus decisiones personales.
La situación sumó otro elemento cuando, durante el mismo contacto con la prensa, Tiago fue consultado sobre un tatuaje que tendría La Joaqui en relación con uno que él lleva en el rostro. El músico respondió afirmativamente, lo que también generó comentarios entre los usuarios de redes sociales.
A partir de ese episodio aparecieron nuevas críticas vinculadas con el tiempo que llevaba la pareja. Algunos internautas consideraron llamativo que existieran demostraciones de ese tipo poco después de que el romance se hiciera público. Otros aprovecharon las publicaciones para defender a ambos y cuestionar la intromisión de los usuarios en decisiones relacionadas con su vida privada.
De esta manera, la relación entre La Joaqui y Tiago PZK continúa generando repercusiones en redes sociales. Por ahora, la cantante eligió responder de manera indirecta, mediante un video y un audio que no menciona nombres, mientras que el debate sobre el comienzo de la pareja continúa principalmente entre sus seguidores y detractores.