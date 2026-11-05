El futbolista Mauro Icardi salió al cruce de los medios de comunicación luego de que se difundieran versiones sobre una supuesta deuda por la cuota alimentaria de sus dos hijas. El delantero rechazó las acusaciones y cuestionó a los periodistas que replicaron la información.
Mauro Icardi salió al cruce de las versiones sobre una prohibición para salir del país
El futbolista cuestionó a los periodistas que difundieron la información y aseguró que los documentos judiciales contradicen las acusaciones sobre sus obligaciones económicas.
A través de sus redes sociales, publicó un descargo en el que aseguró que las resoluciones judiciales contradicen lo que se dijo sobre su situación y lanzó un mensaje contra quienes difundieron esas versiones.
Qué se dijo sobre la deuda alimentaria
La polémica comenzó cuando la periodista Naiara Vecchio informó en su cuenta de X que el futbolista adeudaría desde abril las cuotas alimentarias de sus dos hijas.
Según esa versión, Wanda Nara habría solicitado a la Justicia que le prohibiera salir del país debido al supuesto incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
La información tuvo repercusión y motivó la reacción del delantero, que decidió responder públicamente a través de sus redes sociales.
El fuerte descargo de Icardi
En su publicación, el jugador calificó las versiones como falsas y cuestionó a quienes las difundieron.
"Otra mentira que quisieron instalar algunos voceros esta semana... deudas, salida del país... ¿cómo decían?", escribió junto a una fotografía de su casa.
Luego, hizo referencia a las resoluciones judiciales para defender su postura: "Bueno, para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que SIEMPRE en dichas resoluciones se diga todo lo contrario".
La frase con la que desafió a los medios
Icardi cerró su descargo con una nueva crítica a quienes difundieron información sobre su situación judicial y dejó una provocación: "Espero ansioso cuál será la próxima mentira".
De esta manera, el futbolista volvió a quedar en el centro de la polémica con los medios, esta vez por las versiones relacionadas con las cuotas alimentarias de sus hijas y un eventual impedimento para abandonar el país.