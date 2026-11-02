Edith Hermida sorprendió a sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe) al revelar un detalle de la vida privada de Luck Ra durante una charla sobre las salidas nocturnas de los participantes. La confesión generó la reacción inmediata de Wanda Nara, quien no dudó en preguntarle cómo conocía esa información.
Edith Hermida reveló un dato íntimo de Luck Ra y Wanda Nara no ocultó su sorpresa: ¿Cómo podés saber?
Todo ocurrió este domingo en el comienzo del programa, cuando los participantes del reality conversaban sobre sus planes para salir de fiesta. En ese instante, la conductora no se contuvo y quiso conocer más sobre cómo la periodista conocía de la vida del cantante.
En ese contexto, Wanda recordó las apariciones de Luck Ra en la edición anterior del reality, cuando acompañaba a su entonces pareja, La Joaqui. "Eras el más uno. ¿Pero por qué este año sacaste el más uno?", le preguntó la conductora al cantante. "Y porque no tengo", respondió él, en referencia a su situación sentimental.
Sin embargo, Edith intervino con un comentario que llamó la atención del resto de los participantes. "Sin embargo yo lo veo bastante feliz a Luck Ra", expresó la periodista. Luego, agregó: "Tiene la cara de joda".
Edith Hermida mandó al frente al Luck Ra
Pero la sorpresa llegó cuando Hermida recordó una anécdota que dejó al descubierto la extensa noche que había pasado el cantante. "Hace un tiempo fueron los Martín Fierro de la Música, se acostó como a las 10 de la mañana", contó frente a sus compañeros.
La revelación despertó la curiosidad de Wanda, quien quiso saber cómo Edith estaba al tanto de los horarios de descanso de Luck Ra. "Pará, Edith, pero ¿qué tenés la última conexión de Luck Ra? ¿Cómo podés saber a qué hora se acuesta un compañero?", le preguntó la conductora, entre la sorpresa y la diversión.
Lejos de evitar la pregunta, la periodista explicó que el propio cantante le había compartido esa información poco antes de la conversación. "En realidad me lo contó recién y me gusta contar las cosas que me cuenta", reconoció Edith, provocando una nueva reacción entre los presentes.
Los encuentros fuera de la cocina
De esta manera, una charla distendida sobre las salidas nocturnas terminó con Luck Ra como protagonista de una inesperada confesión y Wanda Nara sorprendida por la espontaneidad de su compañera.
Esta situación deja entre ver la dinámica que se genera entre los participantes de MasterChef Celebrity cuando las conversaciones se alejan por un momento de las recetas, las preparaciones y las devoluciones del jurado.
Así, el reality de Telefe volvió a ofrecer un momento espontáneo entre sus figuras, con charlas aparentemente casuales sobre os encuentros de los participantes en horas nocturnas que terminan convirtiéndose en momentos más comentados de la emisión.