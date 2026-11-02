MasterChef Celebrity

Edith Hermida reveló un dato íntimo de Luck Ra y Wanda Nara no ocultó su sorpresa: ¿Cómo podés saber?

Todo ocurrió este domingo en el comienzo del programa, cuando los participantes del reality conversaban sobre sus planes para salir de fiesta. En ese instante, la conductora no se contuvo y quiso conocer más sobre cómo la periodista conocía de la vida del cantante.