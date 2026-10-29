MasterChef Celebrity

Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron de lado sus diferencias y sorprendieron al jurado

Las conductoras quedaron por sorteo en la misma dupla y, a pesar de mantener una relación tensa desde antes de ingresar al reality, debieron preparar una receta con zanahoria y nabo.Las participantes trabajaron juntas y presentaron un plato que recibió elogios unánimes del jurado y terminaron abrazadas.