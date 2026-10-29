Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron momentáneamente de lado sus diferencias y se convirtieron en una de las grandes sorpresas de la noche en *MasterChef Celebrity Argentina* (Telefe). Aunque mantienen una relación tensa desde antes de ingresar al reality, las conductoras trabajaron juntas, presentaron un plato que recibió elogios unánimes del jurado y terminaron abrazadas.
Edith Hermida y Karina Mazzocco dejaron de lado sus diferencias y sorprendieron al jurado
Las conductoras quedaron por sorteo en la misma dupla y, a pesar de mantener una relación tensa desde antes de ingresar al reality, debieron preparar una receta con zanahoria y nabo.Las participantes trabajaron juntas y presentaron un plato que recibió elogios unánimes del jurado y terminaron abrazadas.
El desafío tuvo lugar este miércoles, al comienzo de la quinta semana de competencia. Por sorteo, ambas quedaron en la misma dupla y debieron preparar una receta con zanahoria y nabo, dos de los ingredientes elegidos por los chefs. Desde el inicio, la combinación prometía momentos de tensión y comentarios irónicos entre las participantes.
La conductora de *Bendita* (El Nueve) incluso bromeó con la posibilidad de cocinar mal para que Mazzocco tuviera que enfrentar una gala de eliminación, una instancia que todavía no había atravesado en el certamen.
Sin embargo, Karina contaba con una ventaja obtenida durante la semana anterior: una medalla que le permitía recibir las indicaciones de Germán Martitegui junto con su compañera durante el segundo turno de cocina.
La consigna establecía que cada integrante debía trabajar por turnos, determinados por una chicharra, aunque el beneficio les daba la posibilidad de compartir una parte de la preparación bajo la supervisión del chef. “Es la primera buena noticia que me dan esta noche”, celebró Mazzocco al conocer el alcance de la ventaja.
Hermida no se mostró tan convencida y cuestionó la intervención del jurado, al considerar que las indicaciones podían alterar el rumbo del plato cuando quedara poco tiempo para terminarlo. Mientras hablaba frente a una cámara instalada en su estación, Wanda Nara intervino con una broma: “¿Edith está haciendo otro programa? ¿Hace su stream dentro de mi programa?”.
La situación volvió a complicarse cuando Martitegui se acercó para supervisar el trabajo. Después de probar los pickles que habían preparado, destacó el resultado, aunque les pidió que volvieran a cortar las zanahorias porque no estaba conforme con el tamaño.
Mazzocco protestó por tener que repetir una tarea que ya había realizado. Más tarde, el chef volvió a intervenir y utilizó un megáfono para darles nuevas indicaciones mientras Hermida revolvía una de las preparaciones.
Los cruces tampoco pasaron inadvertidos para Wanda Nara, quien imaginó a las dos conductoras compartiendo un programa de televisión y criticando a todo el mundo. Pese a las bromas y los desacuerdos, ambas consiguieron avanzar con la receta.
Mazzocco reconoció que concentrarse en las instrucciones de cocina les permitió dejar sus diferencias en segundo plano. Hermida, en cambio, mantuvo su postura y aseguró que prefería abandonar el certamen antes que volver a cocinar en pareja con su compañera.
“Enemigas de raíz”, el plato que sorprendió al jurado
Para la degustación, las conductoras presentaron una preparación de pescado al poché de leche de hierbas, acompañada de pickles de nabo, zanahorias glaseadas y ensalada fresca. El plato recibió el nombre de “Enemigas de raíz”, una referencia directa a la relación que mantienen fuera de la cocina.
Hermida explicó que la incorporación del huevo poché había sido una sugerencia de Martitegui. Aunque al principio no estaban convencidas de aceptar sus indicaciones, finalmente decidieron seguir los consejos del chef.
La devolución de Maru Botana fue contundente. La jurado destacó la cocción del pescado, el equilibrio de los sabores y la presencia de los ingredientes principales.
“Este es un plato de Tegui. Está sabroso, a punto, se sienten el nabo y la zanahoria, la ensalada es fresca”, expresó, en alusión al restaurante de Martitegui. Incluso consideró que la preparación podría formar parte de la carta del establecimiento.
Damián Betular también se mostró satisfecho con el resultado y elevó las expectativas para las parejas que todavía debían presentar sus platos. “Este plato no tiene ni un defecto”, sentenció.
Las palabras del jurado sorprendieron a las participantes, que terminaron abrazadas después de una jornada marcada por los desacuerdos. Así, Hermida y Mazzocco consiguieron transformar una dupla que parecía destinada al conflicto en una de las mejores presentaciones de la noche.
Una rivalidad que comenzó antes del reality
Las diferencias entre las conductoras no surgieron en *MasterChef Celebrity*, sino que tienen antecedentes en sus respectivas trayectorias televisivas.
En una entrevista con *SQP*, Mazzocco había contado que esperaba aprovechar el reality para acercarse a Hermida, aunque percibía que su compañera todavía podía guardar algún resentimiento por situaciones del pasado.
La conductora también recordó que Hermida había utilizado una ventaja durante la competencia que terminó perjudicándola, pero le restó importancia a la decisión. “Está bien, yo haría lo mismo en su lugar”, reconoció.
Además, manifestó su intención de dejar atrás las diferencias: “Si hay algo del pasado, bueno, qué sé yo, listo, demos vuelta a la página”.
Según explicó, el distanciamiento no se habría originado en una pelea directa entre ellas, sino en un comentario realizado por una tercera persona. La declaración se emitió en el programa de Hermida y luego fue replicada en el ciclo que conducía Mazzocco. “Tiene que ver con otra persona que dijo una cosa que a ella le dolió mucho”, detalló.
El enfrentamiento también incluyó críticas públicas de Hermida a *A la tarde*, el programa que Mazzocco condujo por América TV. En aquella oportunidad, la panelista había calificado el estilo del ciclo como “periodismo nefasto”.
Mazzocco respondió que cada figura tenía derecho a expresar su opinión y vinculó el episodio con los personajes que ambas construyen frente a las cámaras.
Aunque las diferencias siguen presentes, su desempeño en *MasterChef Celebrity* demostró que, al menos por una noche, pudieron trabajar juntas y convencer al jurado con una preparación que estuvo a la altura de las expectativas.