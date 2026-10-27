Wanda Nara volvió a sorprender al organizar una celebración de ensueño para los 10 años de su hija menor, Isabella. Con una puesta en escena inspirada en el mundo de la repostería y detalles personalizados, la empresaria eligió los exclusivos jardines del Hotel Four Seasons en Buenos Aires para reunir a familiares y amigos en un festejo inolvidable.
Así fue la lujosa y temática fiesta que Wanda Nara le organizó a su hija Isabella en Buenos Aires
Isabella Icardi celebró sus 10 años en el Hotel Four Seasons porteño con una exclusivo evento temática de cocina y estética coquette.
Una ambientación de lujo en los jardines del Four Seasons
Cada 27 de octubre, la empresaria y conductora convierte el cumpleaños de Isabella en un verdadero despliegue de fantasía. En esta oportunidad, la locación elegida fueron los emblemáticos y sofisticados jardines del Hotel Four Seasons porteño.
La escenografía estuvo a cargo de la reconocida ambientadora Marisa Tenguerian, quien logró fusionar de manera impecable la arquitectura histórica de las arcadas del hotel con modernas estructuras orgánicas de globos en tonos pasteles, logrando así un clima de cuento de hadas al aire libre.
Estética "Isi Chef" y participación interactiva
El concepto central de la celebración giró en torno a la temática "Isi Chef", una propuesta lúdica e interactiva donde la cumpleañera y sus invitados se transformaron en los verdaderos protagonistas de la pastelería.
Durante el evento, las niñas y niños presentes fueron guiados en vivo por el chef pastelero del hotel para decorar sus propias preparaciones, entre ellas cupcakes y galletitas horneadas con una característica forma de bonete. Para llevar a cabo esta actividad, contaron con mangas de glasé en tonos pastel, una gran variedad de confites multicolores y malvaviscos.
Asimismo, la vajilla y la decoración general acompañaron minuciosamente la temática: se destacaron bonetes de tela dispuestos de manera individual en cada plato y respaldos de sillas decorados con abanicos y esferas plegadas a mano en una suave gama cromática, sujetas delicadamente con cintas de raso.
Un banquete dulce con más de diez tortas coquette
La mesa principal acaparó todas las miradas de los presentes gracias a una imponente colección de pasteles elaborados especialmente por Beka Pastry. La propuesta estuvo compuesta por más de diez tortas diseñadas bajo la tendencia estética coquette.
Estos diseños combinaron estructuras de dos pisos, mangas retro, delicados lazos de raso y originales estructuras cónicas coronadas con una cereza en la punta, cautivando por igual a grandes y chicos.
Con este festejo temático, detallista y sofisticado, Wanda Nara ratificó su dedicación absoluta a la hora de celebrar los momentos más importantes de su familia. Combinando entretenimiento de primer nivel, creatividad y un entorno de lujo, el cumpleaños número diez de Isabella dejó una huella inolvidable tanto en los protagonistas como en los invitados.