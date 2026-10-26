La cocina paraguaya fue protagonista de una nueva noche de *MasterChef Celebrity Argentina 2026*, pero Mike Amigorena no logró convencer al jurado con su versión del puretón. El actor recibió fuertes críticas por su preparación y terminó con el delantal negro, por lo que deberá enfrentar la próxima gala de eliminación. Diego Ramos, que también tuvo dificultades durante la prueba, consiguió evitar esa instancia.
Tras las duras críticas del jurado, Mike Amigorena quedó al borde de la eliminación
La noche tuvo como protagosnista a la cocina paraguaya. Ante ese desafío, el actor decidió modificar la receta tradicional del Puretón, pero los cambios no convencieron a los chef, recibió el delantal negro y ahora deberá enfrentar la próxima gala de eliminación.
La tensión creció durante la degustación final, cuando los chefs evaluaron los platos de ambos participantes. En el caso de Amigorena, las principales objeciones estuvieron relacionadas con su decisión de modificar una receta tradicional, los cortes de los ingredientes y la falta de humedad de la carne.
El actor presentó una interpretación personal del puretón, con una tortilla fina como base, trozos de carne, vegetales y un huevo frito por encima. Sin embargo, la propuesta no convenció a los especialistas, que cuestionaron tanto la presentación como la ejecución de la receta.
La devolución del jurado
“¿Por qué con un panqueque?”, le preguntó Germán Martitegui al probar el plato. Amigorena explicó que la preparación original le había parecido demasiado “tosca” y que, por ese motivo, decidió buscar una alternativa. “Todo lo que ves es paraguayo”, defendió el participante, aunque reconoció que había intentado darle un estilo más gourmet.
Wanda Nara coincidió con esa apreciación y resumió la propuesta como una versión más sofisticada del plato tradicional. Damián Betular, por su parte, intervino con una broma dirigida al actor: “Andá, chicken”.
Las dificultades de Amigorena habían comenzado mucho antes de la degustación. Durante la preparación, Maru Botana le advirtió que estaba trabajando demasiado lento y le pidió que cortara la cebolla en cubos más pequeños. Además, le señaló que todavía le faltaban vegetales para completar el plato. “Estás medio distraído. ¿Qué te pasa?”, le preguntó la cocinera. Mike reconoció su dificultad para concentrarse y respondió: “Me disperso, me disperso”.
El participante explicó que su manera de cocinar suele ser más pausada y que necesita tiempo para desarrollar sus ideas. “Cuando cocino tengo tiempo para mí, entonces puedo perder tiempo. Acá no”, admitió mientras intentaba terminar la preparación dentro del plazo establecido.
Durante la devolución, Botana consideró que los trozos de carne eran demasiado grandes y que el resultado había perdido humedad por la falta de líquido. Martitegui también cuestionó la ejecución de la receta y fue contundente al describir lo que había probado. “La tortilla no es tortilla. El guisado no es un guisado”, sostuvo el chef, quien comparó los cortes de carne con “un churrasco cortado en cuadraditos”.
Su crítica más dura llegó cuando cuestionó la decisión de modificar una preparación tradicional hasta alterar su esencia. “Es como quitarle el alma a algo tradicional”, afirmó Martitegui, en referencia a los cambios introducidos por el actor.
Amigorena intentó defender su propuesta y aseguró que los sabores de la cocina paraguaya estaban presentes. “Está jugoso, está el sabor paraguayo, está el arpa”, comentó.
La referencia musical dio lugar a otro momento de humor en el estudio. Betular le preguntó si sabía tocar ese instrumento y, ante la insistencia de Wanda Nara y Botana, el actor simuló tocar un arpa imaginaria. “No, pero está desafinada”, remató.
Más allá de las bromas, el jurado continuó con las observaciones técnicas. Botana insistió en que la carne se había secado porque no tenía suficiente líquido y aclaró que el jugo que se veía en el plato no había penetrado en los ingredientes.
Betular también hizo hincapié en el tamaño de los cortes. Según explicó, la cebolla, la carne y los demás componentes debían ser más pequeños para lograr una preparación equilibrada y con sabores mejor integrados.
“No está feo, pero le falta dedicación”, resumió Botana. La cocinera volvió a remarcar que el tiempo era uno de los principales problemas del actor, ya que demorarse en los primeros pasos le quitaba margen para completar la cocción y desarrollar los sabores.
Mike aceptó parte de las críticas, aunque insistió en que necesita más tiempo para alcanzar el resultado que busca. “Yo soy una persona que necesita tiempo para la excelencia”, sostuvo. Luego agregó una frase que desconcertó a Martitegui: “Me desobligo del resultado”.
El chef le pidió que explicara a qué se refería y Amigorena volvió a hablar de su intención de lograr una preparación con carne y verduras bien cocidas. Sin embargo, Botana mantuvo su postura y le recordó que debía trabajar con mayor rapidez.
Wanda Nara defendió al actor
“Para mí te falta apurarte”, insistió la jurado. Wanda Nara también intervino y relacionó esa dificultad con la personalidad artística del participante. “Él es un artista y los artistas se toman su tiempo y tienen otra manera de encarar. Pero esto es una competencia”, señaló la conductora. Mike coincidió con el planteo y reconoció: “El tiempo es verdad”.
Finalmente, el actor recibió el delantal negro y quedó comprometido de cara a la próxima gala de eliminación. Lejos de cuestionar la decisión del jurado, se mostró dispuesto a tomar la experiencia como parte de su aprendizaje. “Recibo este delantal negro una vez más en pos del aprendizaje”, expresó Amigorena al conocer el veredicto.
De esta manera, el participante deberá volver a cocinar bajo presión para intentar continuar en *MasterChef Celebrity Argentina 2026*. Diego Ramos, en cambio, consiguió evitar el delantal negro en una noche en la que ambos quedaron bajo la lupa de los chefs por sus versiones del tradicional puretón paraguayo.