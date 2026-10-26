MasterChef Celebrity

Tras las duras críticas del jurado, Mike Amigorena quedó al borde de la eliminación

La noche tuvo como protagosnista a la cocina paraguaya. Ante ese desafío, el actor decidió modificar la receta tradicional del Puretón, pero los cambios no convencieron a los chef, recibió el delantal negro y ahora deberá enfrentar la próxima gala de eliminación.