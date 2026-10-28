Alejandro Lerner se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe) después de una gala en la que los participantes debieron preparar un lemon pie en apenas 60 minutos. El músico no logró convencer al jurado con su elaboración y terminó abandonando la competencia tras perder el mano a mano frente a Grego Rossello.
MasterChef Celebrity: Alejandro Lerner fue eliminado tras fallar con un clásico de la pastelería
El músico no logró convencer al jurado con su preparación y perdió el mano a mano frente a Grego Rossello. Al despedirse, se emocionó al reflexionar sobre los aprendizajes que le dejó su paso por el reality.
Durante la degustación, el artista presentó su tarta de limón, pero el resultado tuvo varios inconvenientes técnicos que influyeron en la evaluación de los especialistas.
Los errores
Al mostrar su preparación, Lerner reconoció que había atravesado un momento de mucha tensión durante el desafío.
"Tuve una crisis nerviosa y ya no sabía si la yema era lo amarillo o lo blanco", contó al explicar las dificultades que había experimentado mientras cocinaba. También admitió que, aunque algunas cosas comenzaron a encaminarse durante la prueba, otras terminaron saliendo mal.
Damián Betular señaló que la masa estaba poco cocida y cuestionó la preparación del curd de limón, al que describió como demasiado transparente y con un color alejado del esperado. Además, observó problemas en la elaboración del merengue.
Por su parte, Germán Martitegui consideró que los nervios pudieron haber afectado el desempeño del músico y advirtió posibles errores en las proporciones de los ingredientes utilizados para la masa, el relleno y el merengue.
El mano a mano
A pesar de sus esfuerzos, Lerner no consiguió superar la evaluación del jurado y terminó enfrentándose a Grego Rossello en la instancia decisiva de la gala.
Finalmente, el músico perdió el mano a mano y se convirtió en el nuevo eliminado del certamen culinario, poniendo fin a su participación en el programa.
La emotiva despedida
La salida del artista estuvo marcada por la emoción. Con lágrimas en los ojos, Lerner compartió una reflexión sobre lo que significó para él participar del reality y la importancia de seguir aprendiendo, sin importar la edad. "Demostrarle a mis hijos que no hay edad para aprender", expresó al hablar de una de las enseñanzas que se llevaba de la experiencia.
También destacó que el programa le permitió comprender el valor afectivo de la cocina y la importancia de preparar alimentos pensando en los demás. "Aprendí que hay que poner amor para cocinar para alguien. Eso es un viaje espiritual para mí", sostuvo.
Antes de despedirse, Lerner recordó que el próximo año cumplirá 70 años y comparó su experiencia en el programa con volver a la escuela. "Me sentí como si estuviera otra vez en la Secundaria. Eso me lo llevo en el corazón", concluyó el músico antes de abrazarse con sus compañeros.
De esta manera, el artista cerró su paso por MasterChef Celebrity con una reflexión sobre el aprendizaje, los desafíos personales y el valor de animarse a probar algo nuevo.