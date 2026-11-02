Wanda Nara llegó por primera vez a la pantalla grande como protagonista de ¿Quieres ser mi hijo?, la comedia romántica que comparte con Agustín Bernasconi. La película se estrenó el jueves 22 de octubre de 2026 y, durante sus primeros días en cartelera, consiguió convocar a más de 23.000 espectadores en los cines argentinos.
El público le soltó la mano a la película de Wanda Nara: cómo quedó en la taquilla
La comedia romántica protagonizada junto a Agustín Bernasconi había conseguido ingresar entre las cinco producciones más vistas, pero perdió espectadores con el correr de los días y actualmente ocupa el noveno lugar del ranking nacional.
Aunque tuvo un comienzo prometedor y llegó a ubicarse entre las cinco producciones más vistas, la asistencia cayó con el correr de las jornadas. Según los datos de Ultracine, el film acumula hasta el momento 23.017 entradas vendidas y ocupa el noveno puesto del ranking nacional.
El debut
Durante el primer fin de semana, la película convocó a alrededor de 14.000 personas y logró ingresar momentáneamente al top 5 de las producciones con mayor cantidad de espectadores.
En su primera semana de exhibición, la comedia dirigida por Hernán Guerschuny alcanzó las 17.823 entradas vendidas. Su mejor jornada fue el sábado 24 de octubre, cuando asistieron 4.808 espectadores.
La caída de espectadores
Pese al arranque favorable, la convocatoria disminuyó considerablemente durante los días siguientes. El lunes 26 de octubre fue la jornada con menor asistencia, con apenas 1.026 entradas vendidas.
La tendencia impactó en su posición dentro del ranking de películas más vistas, donde dejó atrás los primeros puestos que había conseguido durante su estreno.
Cuántas personas vieron la película
De acuerdo con las cifras más recientes de Ultracine, ¿Quieres ser mi hijo? suma un total de 23.017 espectadores desde su llegada a los cines.
Con ese resultado, la producción se ubica en el noveno lugar entre las películas más vistas de Argentina. Así, el debut cinematográfico de Wanda Nara tuvo una primera semana con buena respuesta, aunque perdió fuerza en la taquilla durante las jornadas posteriores.