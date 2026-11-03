Georgina Barbarossa compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a su marido, Miguel Ángel “Vasco” Lecuna, al cumplirse 25 años de su asesinato. La conductora acompañó sus palabras con fotografías de distintas etapas de su vida juntos y postales familiares.
Georgina Barbarossa recordó a su esposo, el “Vasco” Lecuna, a 25 años de su asesinato
La conductora publicó fotografías de distintas etapas de su vida familiar y recordó a sus hijos y nietos. También contó que sigue sintiendo la presencia de Lecuna a través de sueños y señales.
“Parece ayer, parece un siglo. 25 años Vasquito; te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”, escribió en la publicación.
El emotivo mensaje
En el texto, la actriz también hizo referencia a sus hijos, a sus nietos y a los vínculos familiares que construyeron junto a Lecuna. “Gracias por Tomas y Juan. Por Lucrecia. Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia. Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito”, expresó.
Hacia el final del mensaje, Barbarossa compartió una reflexión sobre las señales que, según contó, sigue recibiendo de su esposo. “Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”, escribió.
La publicación recibió numerosas muestras de afecto. Entre los mensajes que dejaron figuras del espectáculo estuvo el de Moria Casán, quien comentó: “Love Georgina, recordando tu amor”. También le dedicaron palabras Carmen Barbieri, Eleonora Wexler, Analía Franchín, Nico Peralta, Pía Shaw y Mariano Iúdica.
El asesinato en 2001
Miguel Ángel “Vasco” Lecuna fue asesinado el 2 de noviembre de 2001, cuando Barbarossa tenía previsto celebrar el cumpleaños de sus hijos, Juan y Tomás.
Esa noche, el hombre fue interceptado por delincuentes mientras viajaba en un taxi. Durante el ataque, los agresores lo acuchillaron y el episodio terminó con su muerte.
El hecho marcó profundamente la vida de la conductora, que en distintas oportunidades habló públicamente sobre el dolor y las dificultades que atravesó después de perder a su marido.
El duro recuerdo sobre aquellos años
En diciembre de 2024, Barbarossa participó del programa de Mirtha Legrand y recordó cómo fue su vida después del crimen. En aquella conversación, contó que atravesó una etapa especialmente difícil, tanto en lo personal como en lo laboral.
“Después de que quedé viuda, no conseguía trabajo, estaba triste”, había relatado.
También explicó que su estado emocional afectó su regreso a la televisión, ya que consideraba que conducir implicaba transmitir alegría al público. “Vos podés actuar triste, pero no podés conducir triste porque hay que transmitir alegría”, señaló.
Al recordar aquellos años, reconoció que le llevó tiempo recuperarse y retomar su actividad profesional. “Me costó remontar, me costó volver”, afirmó. Actualmente, se encuentra al frente de A la Barbarossa, el ciclo que conduce por Telefe.