Un nuevo episodio de tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó con una intervención policial, la presencia de una ambulancia y una denuncia por lesiones que ya está en manos de la Justicia. El conflicto se produjo este viernes en el barrio privado La Isla, en Nordelta, y obligó a la conductora a interrumpir las grabaciones de MasterChef.
Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por lesiones tras un episodio que involucró a su hija
La conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef y se dirigió a Nordelta luego de recibir un pedido de ayuda de la menor. En el lugar intervino la Policía y se inició una investigación judicial.
El hecho ocurrió durante la tarde-noche, cuando Wanda recibió una serie de llamados telefónicos que la llevaron a abandonar el estudio de Telefe y dirigirse directamente a la vivienda del futbolista. La situación derivó en una fuerte discusión entre ambos, que tuvo lugar pasadas las 19.
Qué desencadenó el conflicto
Según informó el programa LAM, de América, la conductora recibió varias comunicaciones que no pudo atender. También fue contactado Martín Migueles, su actual pareja, quien suele acompañarla al canal.
Los llamados provenían de una de las hijas de Wanda, que se encontraba en la propiedad de Nordelta junto a su padre. A partir de esa situación, la conductora decidió trasladarse hasta el lugar.
De acuerdo con lo relatado en el ciclo televisivo, el enfrentamiento fue subiendo de tono y requirió la presencia de varios patrulleros y una ambulancia.
"Hay un parte policial que está caratulado y fue denunciado por lesiones", señaló uno de los integrantes del programa.
La intervención policial
Durante la emisión de LAM también se reprodujo un video registrado por una persona dentro del barrio privado. En las imágenes se observa a Icardi hablando con uno de los efectivos policiales y haciendo referencia a una disposición judicial relacionada con su hija.
"Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto", expresó el delantero.
Por su parte, el panelista Pepe Ochoa reconstruyó lo sucedido a partir de la información que trascendió: "Wanda llegó a la casa, salió Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín (Migueles) intentó conciliar, pero nunca lo pudo hacer".
Qué dice la denuncia
Según consta en la denuncia radicada ante la fiscalía de Tigre, el episodio comenzó después de que una de las hijas de Wanda se comunicara con su madre para pedirle ayuda.
En su declaración, la conductora sostuvo que su expareja habría reprendido y encerrado en una habitación a la niña de 11 años. De acuerdo con ese relato, la menor habría utilizado una computadora portátil y WhatsApp para comunicarse con ella.
La denuncia indica que la nena le habría manifestado que estaba encerrada, sola, que su padre le había pegado y que tenía miedo.
A raíz de la situación, se realizó un llamado al 911 y personal del Comando de Patrullas de Tigre acudió al lote 17 del barrio privado La Isla. Los efectivos intervinieron ante la discusión y, según el parte policial, Icardi se negó a declarar.
La medidas dispuestas
La investigación quedó a cargo de la UFI de Género de Tigre, encabezada por el fiscal Julio Petrucci, quien dispuso iniciar actuaciones por lesiones.
Entre las medidas ordenadas se encuentran la recepción de la declaración testimonial de Wanda Nara y el reconocimiento médico legal de la menor en el hospital de Dique Luján, con el objetivo de que un profesional evaluara su estado y constatara la posible existencia de lesiones.
Además, Mauro Icardi fue notificado de la formación de la causa. También intervino el Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre, que llevó adelante tareas de contención emocional.
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el resultado de la evaluación médica ni información concluyente sobre las circunstancias del episodio. Tanto Wanda Nara como Mauro Icardi evitaron hacer declaraciones públicas sobre lo ocurrido.