MasterChef Celebrity

Grego Rossello sorprendió al jurado con una hamburguesa que le dio el pase directo al balcón

La segunda noche de la semana 6 de Masterchef Celebrity Argentina 2026 tuvo como invitado especial a Carlos Vives. Los participantes tuvieron tres minutos para abastecerse en el mercado y 60 minutos para presentar el plato. En tanto, durante el programa debían tratar de convertirse en “el empleado del mes” para recibir la ayuda de los jurados.