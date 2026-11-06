Grego Rossello protagonizó uno de los momentos destacados de la última gala de MasterChef Celebrity (Telefe) al conquistar al jurado con una hamburguesa que recibió elogios de los tres chefs. Gracias a su preparación, el participante consiguió subir por primera vez al balcón de la temporada y evitó la instancia de última chance.
Grego Rossello sorprendió al jurado con una hamburguesa que le dio el pase directo al balcón
La segunda noche de la semana 6 de Masterchef Celebrity Argentina 2026 tuvo como invitado especial a Carlos Vives. Los participantes tuvieron tres minutos para abastecerse en el mercado y 60 minutos para presentar el plato. En tanto, durante el programa debían tratar de convertirse en “el empleado del mes” para recibir la ayuda de los jurados.
El desafío de la sexta semana contó con la presencia del cantante Carlos Vives y tuvo como objetivo elegir al “empleado del mes”. Los participantes dispusieron de tres minutos para recorrer el mercado y conseguir los ingredientes necesarios. Luego, tuvieron 60 minutos para preparar una hamburguesa completa, acompañada de papas fritas y un aderezo.
Rossello apostó por una doble smash burger con panceta, queso cheddar y salsa mil islas. Antes de la degustación, explicó algunos detalles de su elaboración: utilizó dos medallones de carne de 100 gramos y preparó una salsa con mayonesa, mostaza, kétchup, vinagre, pepinillos picados y pimentón ahumado.
Los elogios del jurado
Durante la devolución, Damián Betular destacó la importancia de conseguir el equilibrio adecuado en la salsa mil islas, mientras que Maru Botana quiso saber por qué había elegido ese tipo de pan. El participante respondió que le gustaba, aunque luego confesó frente a las cámaras que había sido la única alternativa disponible en el mercado.
Después de algunas bromas relacionadas con el supuesto romance entre Rossello y Wanda Nara, Betular dio su opinión sobre el plato y no escatimó elogios: “La hamburguesa estaba increíble”. También destacó la calidad de las papas fritas.
Germán Martitegui coincidió con su compañero y puso el foco en la técnica utilizada para preparar la carne y en el resultado de la salsa. “Es difícil hacer una buena smash y la salsa también. Y acá están. La hamburguesa es impactante”, expresó.
Finalmente, el chef anunció la decisión que sorprendió al participante: “Grego, subí directamente al balcón”.
Sin poder ocultar su sorpresa, Rossello preguntó si la indicación era en serio. Cuando recibió la confirmación, corrió hacia el balcón entre los aplausos y los abrazos de sus compañeros. De esta manera, se convirtió en el “empleado del mes” del desafío.
Quiénes subieron al balcón y quiénes deberán enfrentar la última chance
La gala también dejó definidos los nombres de los participantes que lograron avanzar al balcón y de aquellos que deberán competir para continuar en carrera.
Cada concursante tenía la posibilidad de recibir dos minutos de ayuda durante la preparación. Sin embargo, Edith Hermida, ganadora de la medalla plateada de la semana anterior, obtuvo un beneficio especial: podía contar con cuatro minutos de asistencia del jurado.
Para acceder a ese tiempo adicional, debía quitarle dos minutos de ayuda a otro participante. Hermida eligió a Rocío Robles y justificó su decisión con una particular frase: “Por linda, mosquita muerta e hija putativa de Mazzocco”.
Tras probar las preparaciones, Martitegui realizó una evaluación general y señaló que las hamburguesas habían tenido mejores resultados que las guarniciones. “Buenas hamburguesas, pero las papas fueron malas todas”, comentó, aunque reconoció el trabajo de Lizy Tagliani y Elizabeth “La Negra” Vernaci.
Finalmente, el jurado consideró que cuatro participantes habían cumplido con las exigencias de la prueba. Además de Rossello, que consiguió el pase directo, Vernaci, Pablo Giralt y Pablo Migliore completaron el grupo de concursantes que subieron al balcón.
En cambio, Josefina “China” Ansa, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Rocío Robles y Hernán “Mala Fama” Coronel recibieron el delantal gris y deberán enfrentarse a la instancia de última chance.
Como parte del reconocimiento, la fotografía de Rossello permanecerá en la estación durante el resto de la sexta ronda, en homenaje a su consagración como empleado de la semana.