Diego Ramos se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity. El actor tuvo que abandonar el reality luego de una gala de eliminación en la que los participantes debieron preparar ñoquis para convencer al jurado con sus platos.
MasterChef Celebrity: el plato que dejó a Diego Ramos fuera de la competencia
El actor presentó una versión de ñoquis con sémola, crema de champiñones, nueces y queso azul, pero las observaciones de los chefs no fueron suficientes para evitar su salida del reality.
Ramos fue el único concursante que se apartó de la receta tradicional y eligió elaborar la pasta con sémola en lugar de papa. Para acompañarla, preparó una salsa de crema de champiñones, nueces y queso azul. Sin embargo, la propuesta no logró conformar a los especialistas.
Las críticas del jurado
Durante la degustación, Germán Martitegui cuestionó el uso de un soplete para gratinar la preparación. El chef le explicó que esa herramienta suele utilizarse para recetas como la crème brûlée, y no consideró acertada su aplicación en el plato presentado.
Maru Botana tuvo una devolución más favorable sobre el sabor de los ñoquis, aunque observó que la salsa parecía cortada. Damián Betular coincidió en que la preparación necesitaba una mejor terminación y remarcó que le faltaba la característica capa dorada.
Cómo fue la gala de eliminación
Antes de anunciar quién debía abandonar el programa, el jurado destacó el buen nivel general de la competencia. Entre las preparaciones que recibieron comentarios positivos estuvieron las de Sebastián Presta, Campi y Julieta Nair Calvo.
La definición quedó entre Hernán Coronel, Grego Rossello y Diego Ramos, quienes no consiguieron convencer por completo a los especialistas. Finalmente, Maru Botana anunció que el actor era el participante eliminado y que se convertía en el quinto en dejar esta edición del certamen.
La emotiva despedida
Al conocer el resultado, Ramos se tomó un momento para agradecerles a sus compañeros y a los integrantes del jurado. Visiblemente emocionado, destacó el vínculo que construyó con los participantes y el aprendizaje que le dejó la experiencia.
“Les quiero agradecer. Ellos no son competidores, son compañeros. Y ustedes no son jurado, son profesores”, expresó antes de despedirse.
La salida del actor afectó especialmente a Hernán “Mala Fama” Coronel. Al advertir su tristeza, Wanda Nara intervino para recordarle que la experiencia va más allá de la competencia y que los vínculos que se forman durante el programa pueden convertirse en amistades.
Con la salida de Diego Ramos, ya son cinco los participantes que dejaron la competencia. La lista de eliminados hasta el momento está integrada por Pachu Peña, Paula Trapani, Morena Beltrán, Alejandro Lerner y el actor.