MasterChef Celebrity

"Impecable": La Negra Vernaci sorprendió al jurado con su plato y subió la balcón

En la noche de última chance, los participantes del reality debieron preparar un plato libre con camarones como ingrediente principal. La consigna también los limitaba a que usaran sólo los productos que encontraron en sus cajas, sin posibilidad de pasar por el mercado.