Una nueva noche de última chance en *MasterChef Celebrity* (Telefe) dejó a varios participantes complicados de cara a la próxima gala de eliminación. En esta oportunidad, los famosos tuvieron que preparar un plato libre con camarones como ingrediente principal y trabajar únicamente con los productos que encontraron en sus cajas, sin posibilidad de pasar por el mercado.
"Impecable": La Negra Vernaci sorprendió al jurado con su plato y subió la balcón
En la noche de última chance, los participantes del reality debieron preparar un plato libre con camarones como ingrediente principal. La consigna también los limitaba a que usaran sólo los productos que encontraron en sus cajas, sin posibilidad de pasar por el mercado.
“Hoy tendremos una carrera impresionante en la que solo uno se salvará de ir a la gala de eliminación” adelantó Wanda Nara, al comienzo de una nueva semana en MasterChef Celebrity. Dolli Irigoyen, la jurado suplente que reemplazó el lunes a Germán Martitegui, con mucho sentido del humor dijo que Damián Betular y Maru Botana eran sus pollos, en referencia al tiempo que ambos fueron sus alumnos.
La primera en tomar la palabra fue Irigoyen que expresó: “Atención cocineros, el gran premio de MasterChef es una carrera pensada en etapas, pondrán en juego su agilidad y rapidez, y después tendremos la carrera en sí, que es el desafío de cocinar”. El paso inicial tenía que ver con presionar unos botones y según el número de largada, se iba a establecer la demora para empezar a cocinar. Por último, Maru concluyó: “El objetivo final es que nos lleven a una playa de Brasil, con un plato libre que incluya camarones”.
Las propuestas de los participantes
La consigna representó un desafío para los participantes, que debieron demostrar creatividad para combinar los ingredientes disponibles. Mike Amigorena presentó una ensalada de camarones al vino, acompañada de farofa y vinagreta de maracuyá. Aunque recibió elogios por el sabor, los especialistas le marcaron algunos detalles relacionados con la presentación del plato.
Sebastián Presta, en cambio, no tuvo una buena noche. Su propuesta consistió en camarones a la sartén con ensalada fresca, banana frita y vinagreta de pepino, una combinación que recibió varias observaciones negativas del jurado. Pablo Migliore también apostó por una preparación particular: una canasta de papa rellena con camarones, bananas fritas, arroz blanco y ensalada.
El resto de los concursantes presentó diferentes alternativas para resolver la consigna. Lizy Tagliani preparó arroz con camarones, mientras que Julieta Nair Calvo optó por una brochette de camarones fritos con ensalada fresca y arroz con farofa. Grego Rossello, por su parte, eligió cocinar una moqueca de camarones.
La China Ansa sorprendió con camarones apanados fritos, arroz al coco, farofa de banana y una salsa de mango y maracuyá. Hernán de Mala Fama presentó camarones al vino con ensalada fresca, farofa y banana frita. Diego Ramos, en tanto, preparó un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta y arroz blanco con vegetales.
El jurado entregó los delantales negros
Una vez finalizada la degustación, el jurado comenzó a comunicar sus decisiones. Mike Amigorena, Sebastián Presta y Pablo Migliore fueron los primeros en recibir el delantal negro y quedaron comprometidos para la próxima instancia del certamen.
Luego llegó el turno de Grego Rossello, Hernán de Mala Fama y Diego Ramos, quienes tampoco lograron convencer al jurado y debieron sumarse al grupo de participantes en riesgo.
Finalmente, la Negra Vernaci se convirtió en la gran protagonista de la noche. Su preparación de camarones apanados con banana frita, arroz con farofa y ensalada fresca fue suficiente para conquistar al jurado y conseguir el único lugar disponible en el balcón.
De esta manera, la participante aseguró su continuidad en la competencia y evitó enfrentarse a la próxima gala de eliminación. Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y la China Ansa también terminaron la jornada con el delantal negro, por lo que deberán demostrar sus habilidades culinarias en el siguiente desafío para continuar en el reality.