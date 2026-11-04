Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100 mil dólares en un mes. La confesión tuvo lugar durante una charla con el influencer Mernuel, quien le preguntó cuál había sido el desembolso mensual más alto de su vida.
Marta Fort confesó que gastó 100 mil dólares en un mes: qué consumos incluyó
La hija de Ricardo Fort habló sobre sus hábitos de consumo durante una emisión de *Fort Night Show*, el ciclo de streaming de Blender. Allí contó cuál fue el monto más elevado que destinó a gastos cotidianos en un solo mes y aclaró qué compras quedaron fuera de ese cálculo.
Antes de responder, la influencer anticipó que se trataba de una cifra difícil de dimensionar. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, expresó, mientras generaba expectativa en el estudio.
Finalmente, dio a conocer el monto: “Seis cifras. 100 mil dólares”. La respuesta llamó la atención de los presentes y provocó la reacción de Mernuel, quien puso en duda que ese fuera realmente su máximo histórico.
Sin embargo, Fort se encargó de aclarar un detalle importante sobre el cálculo. “100 mil, pero en gastos. No cuento el día que me compro un auto”, explicó. De esa manera, precisó que se refería a consumos y desembolsos generales, sin sumar adquisiciones extraordinarias de alto valor.
La distinción sorprendió todavía más al conductor, que respondió: “Ah, ok, entonces es muchísimo”. Durante el intercambio, Marta definió ese nivel de consumo como dinero destinado al gasto y al “despilfarro”, aunque no especificó qué rubros componían la suma ni en qué período había alcanzado ese registro.
Repercusiones en las redes
La conversación volvió a poner el foco en el estilo de vida de la hija del empresario Ricardo Fort. El fragmento también comenzó a circular en las redes sociales, donde distintos usuarios reaccionaron ante la magnitud del monto y lo compararon con sus propios ingresos y gastos habituales.
La confesión de Marta, la hija de Ricardo Fort, no pasó inadvertida en las redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron con ironía y compararon ese monto con sus propios ingresos y posibilidades económicas.
"Con eso vivo tres vidas”; “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”; “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares”; “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas”, "Para sorpresa de absolutamente nadie. La amamos y bancamos", "Si tiene la plata y no le roba a nadie. ¿Cuál es el problema?, fueron algunos de los comentarios que circularon en X (ex Twitter) tras su confesión..
Marta Fort en MasterChef Celebrity
La influencer comenzó su carrera en la moda y en las redes sociales. Luego empezó a ganar terreno en el mundo del espectáculo y su participación en MasterChef Celebrity se convirtió en una de las puertas de entrada a la televisión.
Durante el ciclo de cocina, la joven interactúa con los demás participantes y en cada una de sus intervenciones genera repercusiones y son varios los que la comparan con una versión femenina de su papá, el recordado Ricardo Fort.