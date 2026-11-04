“Es fuerte el número”

Marta Fort confesó que gastó 100 mil dólares en un mes: qué consumos incluyó

La hija de Ricardo Fort habló sobre sus hábitos de consumo durante una emisión de *Fort Night Show*, el ciclo de streaming de Blender. Allí contó cuál fue el monto más elevado que destinó a gastos cotidianos en un solo mes y aclaró qué compras quedaron fuera de ese cálculo.