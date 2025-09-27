Satisfacción del senador Michllig

San Cristóbal suma tres nuevos Jueces y un Fiscal Adjunto

“Se va completando el mapa judicial para brindar respuestas idóneas a la ciudadanía. Veníamos gestionando junto al diputado Marcelo González para cubrir estos cargos judiciales vacantes, claves para el mejor funcionamiento de la justicia departamental y así acercar mayores soluciones a los justiciables", dijo el senador departamental.