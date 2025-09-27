San Cristóbal suma tres nuevos Jueces y un Fiscal Adjunto
“Se va completando el mapa judicial para brindar respuestas idóneas a la ciudadanía. Veníamos gestionando junto al diputado Marcelo González para cubrir estos cargos judiciales vacantes, claves para el mejor funcionamiento de la justicia departamental y así acercar mayores soluciones a los justiciables", dijo el senador departamental.
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, celebró la aprobación, destacando la importancia de esta medida para la región.
La Asamblea Legislativa de la Provincia de Santa Fe aprobó en su última sesión los pliegos para la designación de tres nuevos jueces de distintos fueros y un Fiscal Adjunto Subrogante para la Circunscripción Judicial N° 5, con asiento en San Cristóbal. Estas designaciones forman parte de un paquete de 88 acuerdos prestados por amplias mayorías a jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo.
El gobernador Maximiliano Pullaro, a instancias del Consejo de la Magistratura, impulsó la cobertura de estos cargos, que habían permanecido vacantes.
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, celebró la aprobación, destacando la importancia de esta medida para la región:
“Se va completando el mapa judicial para brindar respuestas idóneas a la ciudadanía. Veníamos gestionando junto al diputado Marcelo González para cubrir estos cargos judiciales vacantes, claves para el mejor funcionamiento de la justicia departamental y así acercar mayores soluciones a los justiciables.”
Los nuevos funcionarios para San Cristóbal
Los pliegos, que fueron tratados en la Asamblea Legislativa presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia, incluyen las siguientes designaciones clave para los tribunales de San Cristóbal:
El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, celebró la aprobación, destacando la importancia de esta medida para la región.
–Juez de Primera Instancia de Distrito de Familia: CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL N° 5 –TRIBUNAL CON ASIENTO EN SAN CRISTÓBAL: Abg. AGUIRRE QUINTANA, María Soledad (Clase 1978 – M.I. 25.243.831)
–Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral (FUERO PLENO): CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL N° 5, TRIBUNALES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO JUDICIAL N.º 10: Abg. MAREGA, Alexis Matías (Clase 1991 – M.I. 35.770.354).
–Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal: SAN CRISTÓBAL: Abg. ÁLAMO, Cecilia Raquel (Clase 1979 – M.I. 27.052.750).
– Fiscal Adjunto Subrogante Abg. SPINOSA, Mauricio Gabriel (Clase 1988 – M.I. 33.791.417) para la designación de Fiscal Adjunto subrogante del Ministerio Público de la Acusación para la Circunscripción Judicial N° 5, tribunales de San Cristóbal.
Fortalecimiento de la Justicia Departamental
La incorporación de estos profesionales cubre vacantes de "suma importancia en la administración de justicia provincial", según remarcó el senador Michlig.
Este avance se suma a otras medidas recientes de fortalecimiento, como la jura del Dr. Emiliano Martín Odriozola como titular de la nueva Fiscalía Adjunta en la ciudad de Ceres, una dependencia creada por una ley impulsada por el propio senador Michlig y que también forma parte de la Circunscripción Judicial N° 5, bajo la órbita del fiscal regional Dr. Carlos Vottero.
Michlig expresó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro y a la vicegobernadora Gisela Scaglia, así como a los ministros Fabián Bastia (Gobierno) y Pablo Cococcioni (Seguridad y Justicia), el secretario de Justicia Santiago Mascheroni y los integrantes del Consejo de la Magistratura por la celeridad y el compromiso con la justicia santafesina.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.