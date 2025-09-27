Cifra Récord

1.500 alumnos de todo el país revivieron la historia Sanmartiniana en San Lorenzo

El turismo educativo se consolida como un pilar fundamental para San Lorenzo, que bajo la gestión municipal actual, ofrece una experiencia completa y gratuita para los grupos escolares, incluyendo servicio de guía, folletería informativa y actividades interactivas con el Regimiento de Granaderos a Caballo.