Reconquista: 12 años de cárcel por abusos reiterados contra sus hijas y la madre de ellas
Un tribunal de Reconquista condenó a 12 años de prisión a un hombre de 45 años por delitos contra la integridad sexual cometidos de manera reiterada contra sus cuatro hijas menores de edad y contra su pareja. La sentencia fue dictada tras un juicio oral en el que el Ministerio Público de la Acusación acreditó un sostenido contexto de violencia de género y sometimiento intrafamiliar.
Un hombre de 45 años cuyas iniciales son JMM fue condenado a 12 años de prisión como autor de delitos contra la integridad sexual de sus cuatro hijas menores de edad y de la madre de ellas, quien era su pareja, en una localidad del norte de la provincia de Santa Fe.
La sentencia fue impuesta por un tribunal integrado por la jueza Natalia Palud (presidenta) y los jueces Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Reconquista. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.
Los hechos
La fiscal sostuvo que “el condenado atentó contra la integridad sexual de sus cuatro hijas de forma reiterada y en fechas indeterminadas”, y agregó que “en la actualidad, una de las víctimas es mayor de edad y las otras tres son adolescentes”.
“Los ilícitos fueron cometidos en un marcado contexto de violencia de género en la casa en la que convivían el condenado, su pareja y las cuatro hijas de ambos, precisó la fiscal.
“La madre de las niñas también fue abusada sexualmente por el condenado”, remarcó la fiscal y valoró que “el tribunal haya reconocido esos ilícitos cometidos en el marco de una relación de pareja”.
En el debate, la fiscal subrayó que “JMM amenazaba a las niñas y les decía que si no accedían a sus pretensiones, atacaría al resto de las hermanas y mataría a la madre de ellas”. En tal sentido, Díaz puntualizó que “el condenado se aprovechó de la prevalencia que le otorgaba ser el padre de las víctimas, de la autoridad que tenía sobre ellas y de la convivencia preexistente”.
La representante del MPA relató que “el primer develamiento de lo ocurrido se produjo en septiembre de 2022, cuando una de las niñas pudo contar a su madre los abusos que había sufrido”. Díaz especificó que “en esa misma charla, otra de las hijas pudo manifestar que ella también había sido abusada”.
En relación con los ilícitos en perjuicio de la madre de las niñas y pareja del condenado, la fiscal Díaz hizo hincapié en que “fueron durante al menos nueve años” y añadió que “además de agredirla sexualmente, la golpeaba para lograr su cometido, lo cual da cuenta del claro contexto de violencia de género en el que fueron cometidos los delitos en perjuicio de la mujer, y de las cuatro hijas”.
Finalmente, la funcionaria del MPA puntualizó que “recién después de que el condenado fue detenido, las otras dos niñas pudieron relatar los abusos a los que habían sido sometidas por su padre”. En tal sentido, subrayó que “las cinco víctimas brindaron testimonios contundentes en cuanto a la violencia y el sometimiento que el condenado ejercía sobre ellas”.
Delitos
Por los abusos en perjuicio de sus cuatro hijas, JMM fue condenado como autor del delito de abuso sexual simple agravado (por el vínculo y por haber sido cometido contra menores de 18 años, aprovechándose de la situación de conviviencia preexistente con las víctimas).