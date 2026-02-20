Judiciales

Reconquista: 12 años de cárcel por abusos reiterados contra sus hijas y la madre de ellas

Un tribunal de Reconquista condenó a 12 años de prisión a un hombre de 45 años por delitos contra la integridad sexual cometidos de manera reiterada contra sus cuatro hijas menores de edad y contra su pareja. La sentencia fue dictada tras un juicio oral en el que el Ministerio Público de la Acusación acreditó un sostenido contexto de violencia de género y sometimiento intrafamiliar.