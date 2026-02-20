Nahuel Cian

Revancha y consagración: el barista reconquistense que competirá en el Mundial de Tueste

Después de quedarse a las puertas del título en 2025 por una mínima diferencia en los puntos de catación, el joven barista logró su objetivo y representará a España en el Mundial de Tostadores de Café que se celebrará en Bruselas en junio de 2026. Orgulloso de sus raíces argentinas, combina emoción, disciplina y una preparación técnica minuciosa para competir en la élite internacional.