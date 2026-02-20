Revancha y consagración: el barista reconquistense que competirá en el Mundial de Tueste

«Esto es un sueño, o sea, yo el año pasado me quedé en la puerta empatando con la que salió primera el año pasado», recordó Nahuel Cian, el joven barista cuando lo consultamos sobre sus logros.
Después de quedarse a las puertas del título en 2025 por una mínima diferencia en los puntos de catación, el joven barista logró su objetivo y representará a España en el Mundial de Tostadores de Café que se celebrará en Bruselas en junio de 2026. Orgulloso de sus raíces argentinas, combina emoción, disciplina y una preparación técnica minuciosa para competir en la élite internacional.
«Se definió por una cuestión de puntos de catación, o sea, los puntos que los jueces dieron por la tasa de la chica eran mejores que mis puntos y eso fue lo que se desempató a la hora de quién iba al mundial», repasó destacando que en el 2025 se ubicó entre los mejores de la especialidad.
No pudo esconder su orgullo de representar al país que lo cobijó junto a parte de su familia, «todo el mundo sabe que soy argentino, pero realmente voy a representar a España. Un argentino representa a España en el mundial de tueste», insistió.
Subrayó que se preparó mucho para lograr su objetivo que el año pasado se le había negado. «Se logró y ese era mi objetivo. Lo tenía entre ceja y ceja. Yo sabía que este año quería ir al mundial, sea como sea, participar y ganar», se emocionó.
Cabe mencionar que fue elegido en el concurso, organizado por la Asociación de Cafés de Especialidad (SCA) a nivel mundial, da acceso al Mundial de Tostadores de Café, que se celebra en Bruselas (Bélgica) el próximo mes de junio de 2026.
En cuanto al certamen expresó que el torneo o campeonato de tueste nacional de España, se miden varios atributos del café, «en el cual son el dulzor, la acidez, el cuerpo, el mouthfeel, el retrogusto», especificó.
En tal sentido indicó que todos esos atributos del café se miden con intensidades, con sabores que se encuentran en la taza. «Hay que describir y hacer un plan de tueste. El primer día se analiza el verde, se quitan defectos, se deja café limpio. Eso se lleva a una evaluación», nos contó entusiasmado.
En cuanto al plan de tueste comentó que es posteriormente entregado a los jueces de la competencia, «para que vean qué sabores pueden encontrar en ese café», manifestó el reconquistense que hace seis años está en el viejo continente.
Añadió que el mencionado plan de tueste es el material con el que los jueces se van guiando, «para saber si nosotros logramos lo que queríamos conseguir con el café el día domingo. Entonces, el día domingo entras a tostar en la máquina de producción, que es una máquina más grande, tostás, entregas el café y se termina la competencia en ese momento», aseveró.
Sobre lo ocurrido el lunes de esta semana cuando se le entregó el resultado solo pudo decir que estaba muy contento, «estoy feliz. Es un orgullo. Llevo Argentina en mi espalda. Llevo a España, obviamente, porque es el que me está dando la oportunidad de poder ir al Mundial», añadió con voz entrecortada.
Antes de finalizar se ilusionó con la posibilidad de que en su país natal se puedan realizar competencias de este tipo, «que se pueda realizar estos eventos que son magníficos, maravillosos», valoró.
En tal caso se ofreció como nexo para que nuestro país avance en este tipo de certámenes. En cuanto a su participación en el mundial dijo que va a tratar de dejar en lo más alto a España, «junto a Argentina, obviamente, porque lo voy a representar. Voy a llevar a mi bandera argentina también», concluyó.
Cian ha dado también un giro profesional a su vida, que venía con una sólida formación en CafeLab y ha desembocado en la creación de su propia cafetería en una asociación empresarial con Kima Coffee, que ha entrado en Murcia de la mano del propio Nahuel, que ahora también es empresario además de barista.