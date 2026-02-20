San Justo avanza con una obra cloacal clave: 11 ofertas para un proyecto de $1.879 millones

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien participó de la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública.
Con un presupuesto oficial de $1.879.000.000, la Provincia de Santa Fe abrió los sobres de la licitación para ampliar y optimizar el sistema de desagües cloacales en San Justo. Once empresas presentaron ofertas para ejecutar una obra que beneficiará a varios barrios y que fue definida por el senador Rodrigo Borla como “fundamental” para garantizar calidad de vida y salubridad.
El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia del senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien participó de la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública.
La actividad estuvo encabezada por el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Lisandro Enrico, acompañado por el intendente de la ciudad, Nicolás Cuesta, funcionarios provinciales del área sanitaria, integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de la cooperativa de servicios públicos local.
Durante el acto, Borla subrayó el valor estructural de la intervención: “Es una obra fundamental porque lleva salubridad a la comunidad, lo que hoy se demanda en el mundo entero. Los pueblos tienen que sí o sí contar con agua corriente y cloacas, y lograr eso hoy es un avance muy importante”.
El legislador también destacó el trabajo articulado entre municipio y provincia, y remarcó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar con el proyecto. “Esta no es una obra política porque nadie la va a ver, ya que va todo bajo tierra, pero es esencial: es calidad de vida para toda una población”, afirmó.
La ampliación y optimización del sistema de desagües cloacales impactará directamente en los barrios Reyes, Barracas y Tigre, ubicados en la zona este de la ciudad, además de barrio Parque en el sector opuesto y otros puntos al norte del casco urbano.
El proyecto apunta a extender la cobertura del servicio, mejorar la capacidad operativa del sistema existente y acompañar el crecimiento urbano, reduciendo riesgos sanitarios y ambientales asociados a la falta de infraestructura básica.
En términos técnicos, este tipo de intervención no solo amplía la red domiciliaria, sino que también fortalece estaciones de bombeo, colectores y conexiones troncales, consolidando el sistema integral de saneamiento.
Con un presupuesto oficial fijado en $1.879.000.000, once empresas constructoras presentaron propuestas económicas:
BAUBER S.A.: $1.679.797.655,39
ICA S.R.L.: $1.950.000.000,00
PIRÁMIDE CONST S.A.: $2.329.000.000,00
S&D OBRAS Y SERV S.A.: $1.827.000.000,00
MONTAÑO CONST. S.R.L.: $2.745.000.000,00
COEMYC S.A.: $2.651.000.000,00
WINKELMANN S.R.L.: $1.890.052.134,97
CONST BETON S.R.L.: $2.413.450.972,94
WERK CONST. S.R.L.: $1.965.000.000,00
SAUX WERNLY S.A.: $1.793.000.000,00
EFE CONST. S.R.L.: $1.979.000.000,00
Ahora comenzará el proceso de evaluación técnica y económica de las ofertas para determinar la adjudicación definitiva.
La magnitud del presupuesto y la cantidad de empresas interesadas reflejan la relevancia estratégica de la obra, considerada clave para consolidar el desarrollo urbano de San Justo y garantizar condiciones sanitarias acordes a los estándares actuales.