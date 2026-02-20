Infraestructura sanitaria

San Justo avanza con una obra cloacal clave: 11 ofertas para un proyecto de $1.879 millones

Con un presupuesto oficial de $1.879.000.000, la Provincia de Santa Fe abrió los sobres de la licitación para ampliar y optimizar el sistema de desagües cloacales en San Justo. Once empresas presentaron ofertas para ejecutar una obra que beneficiará a varios barrios y que fue definida por el senador Rodrigo Borla como “fundamental” para garantizar calidad de vida y salubridad.