Quedaron en prisión preventiva tres mujeres y un hombre a los que se investiga por vender drogas al menudeo en Reconquista. Así lo ordenó el juez Gonzalo Basualdo, a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales reconquistenses.
Prisión preventiva para cuatro personas investigadas por vender drogas al menudeo en Reconquista
Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales reconquistenses. Las personas imputadas son tres mujeres y un hombre a los que el sábado se les secuestraron dosis de cocaína y marihuana que tenían para comercializar. Se les atribuyó haber llevado a cabo la actividad delictiva en los barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas.
Galleano valoró que “aunque la Defensa propuso alternativas, el magistrado dispuso para los cuatro investigados la medida cautelar que solicitamos”.
En tanto, aclaró que “respecto de dos de las mujeres, el juez redujo de 90 a 40 días el plazo de control de la preventiva”, y explicó que “los defensores alegaron que las imputadas tenían a su cargo personas menores de edad con problemas de salud”.
Al respecto, puntualizó que “de acuerdo con los lineamientos de la Fiscalía General, no nos opusimos a ese requerimiento”.
El abordaje de los ilícitos investigados por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas
El funcionario del MPA indicó que “las mujeres y el hombre imputados, cuyas respectivas iniciales son CSO, GFG, SLG y OGB, desarrollaban una actividad organizada, reiterada y funcionalmente distribuida para comercializar estupefacientes al menudeo en los barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas de Reconquista”.
Según precisó Galleano, “el sábado pasado, las cuatro personas fueron detenidas en el marco de allanamientos que se concretaron en dos inmuebles en los que ellas realizaban tareas de acopio, fraccionamiento y expendio de drogas”.
Al respecto, especificó que “en esos procedimientos policiales se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y teléfonos celulares”.
Calificación penal
Las cuatro personas a las que se les impuso la prisión preventiva son investigadas por la coautoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.