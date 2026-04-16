Judiciales

Prisión preventiva para cuatro personas investigadas por vender drogas al menudeo en Reconquista

Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Sebastián Galleano, en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales reconquistenses. Las personas imputadas son tres mujeres y un hombre a los que el sábado se les secuestraron dosis de cocaína y marihuana que tenían para comercializar. Se les atribuyó haber llevado a cabo la actividad delictiva en los barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas.