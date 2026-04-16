Capacitación

Más de 200 personas participaron de la primera Jornada Regional en Emergentología en San Justo

El encuentro fue organizado por el senador provincial Rodrigo Borla junto a su equipo interdisciplinario, con un rol destacado de la Dra. Carina Zalazar en la coordinación de contenidos. La jornada se desarrolló en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor J. Zamaro”, ubicado en el barrio La Florida, un espacio que por su perfil académico resultó propicio para este tipo de iniciativas.