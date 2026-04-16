Con una amplia convocatoria y fuerte impronta interdisciplinaria, se llevó a cabo en la ciudad de San Justo la primera Jornada Regional en Emergentología, una propuesta formativa orientada a brindar herramientas básicas de actuación ante situaciones de emergencia.
Más de 200 personas participaron de la primera Jornada Regional en Emergentología en San Justo
El encuentro fue organizado por el senador provincial Rodrigo Borla junto a su equipo interdisciplinario, con un rol destacado de la Dra. Carina Zalazar en la coordinación de contenidos. La jornada se desarrolló en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor J. Zamaro”, ubicado en el barrio La Florida, un espacio que por su perfil académico resultó propicio para este tipo de iniciativas.
La actividad reunió a más de 200 participantes provenientes de distintos ámbitos, consolidándose como un espacio clave de capacitación y concientización.
El encuentro fue organizado por el senador provincial Rodrigo Borla junto a su equipo interdisciplinario, con un rol destacado de la Dra. Carina Zalazar en la coordinación de contenidos.
La jornada se desarrolló en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado N° 20 “Senador Néstor J. Zamaro”, ubicado en el barrio La Florida, un espacio que por su perfil académico resultó propicio para este tipo de iniciativas.
Asistencia
Durante la apertura, Borla valoró la diversidad de los asistentes y el interés generado en la región.
“Contamos con la presencia de miembros de fuerzas de seguridad, del ámbito educativo, docentes, alumnos, gendarmes, bomberos y jóvenes del programa Acompañarte. Más de 200 personas participaron, por lo que estamos muy contentos con la recepción que ha tenido esta propuesta”, expresó.
La jornada tuvo como eje central la capacitación en primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias, haciendo especial hincapié en la importancia de actuar con rapidez y criterio ante un accidente o situación crítica.
En ese sentido, el legislador subrayó el objetivo principal de la actividad: “Es fundamental saber cómo actuar frente a un hecho que ocurra y poder tomar al menos las primeras medidas básicas ante una emergencia”.
Además, Borla destacó el acompañamiento institucional recibido por parte de las autoridades del establecimiento educativo, en particular de su director, Aldo Ruíz.
“Siempre nos brindan la posibilidad de utilizar este espacio, que además es el ámbito adecuado, ya que aquí se dicta la carrera de enfermería y se trabaja sobre temáticas vinculadas a emergencias, primeros auxilios y RCP, que son la base de esta propuesta”, señaló.
Formación
La jornada no solo permitió la capacitación técnica, sino también el fortalecimiento de vínculos entre distintos actores de la comunidad que, desde sus respectivos roles, pueden intervenir en situaciones de emergencia. La participación de personal de seguridad, salud y educación reflejó el carácter transversal de la iniciativa.
Por último, el senador adelantó que ya se encuentran proyectando nuevas actividades junto a su equipo de trabajo. En ese marco, anunció la organización de un congreso de educación, salud y deporte que se desarrollaría en el mes de agosto, con el objetivo de continuar promoviendo espacios de formación y articulación regional.
La exitosa convocatoria de esta primera Jornada Regional en Emergentología deja en evidencia la creciente demanda de este tipo de capacitaciones, fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad ante situaciones críticas y fortalecer la prevención.