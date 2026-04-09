Quedaron en prisión preventiva dos hombres de 23 y 25 años cuyas iniciales son GS y DFL, respectivamente, a quienes se investiga por la sustracción de dinero en efectivo de un comercio en la ciudad de San Cristóbal.
Prisión preventiva para dos hombres investigados por robo calificado a un comercio en San Cristóbal
Así fue ordenado a pedido de la fiscal Hemilce Fissore. El ilícito fue cometido el sábado 28 de marzo en horas de la madrugada. Sustrajeron 200.000 pesos en efectivo de la caja registradora.
Las privaciones de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, a raíz de un pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore.
Dinero en efectivo
La fiscal relató en la audiencia que “los imputados treparon un tapial de casi dos metros, forzaron un ventiluz de aluminio e ingresaron al local ubicado en calle Sarmiento al 1.300”. En tal sentido, la funcionaria del MPA argumentó que “los dos hombres actuaron con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.
“El imputado de iniciales GS ingresó al depósito del local, desde ahí fue al sector de atención al público y sustrajo 200.000 pesos en efectivo que estaban en la caja registradora”, detalló la fiscal y agregó que “los dos imputados escaparon del lugar”.
Por último, la fiscal remarcó que “ordenamos la realización de distintas diligencias que nos permitieron identificar a los dos hombres y fueron detenidos en allanamientos realizados en San Cristóbal”.
Peligros procesales
Fissore sostuvo que “el juez consideró que con las evidencias que presentamos, el hecho ilícito quedó acreditado con el grado de probabilidad suficiente para esta etapa de la investigación penal”.
A su vez, destacó que “el magistrado contempló que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo en razón de la calificación legal provisoria seleccionada por la Fiscalía”.
En ese sentido agregó que “el menor de los imputados ya tiene una condena previa, y el otro hombre es investigado por delitos similares en otros dos legajos en los que no cumplió con las medidas alternativas que se le impusieron”.
“En cuanto al entorpecimiento probatorio, además de considerar la pena en expectativa, el juez indicó que es necesario tutelar las declaraciones de la víctima y del testigo que aportó las cámaras de video como evidencia”, informó la fiscal.
Fissore también mencionó que “aunque los abogados defensores propusieron medidas alternativas a la prisión preventiva, el magistrado las rechazó porque entendió que no alcanzaban a neutralizar los riesgos procesales”.
A los imputados se los investiga por la coautoría de robo calificado (por escalamiento).