Judiciales

Prisión preventiva para dos hombres investigados por robo calificado a un comercio en San Cristóbal

Así fue ordenado a pedido de la fiscal Hemilce Fissore. El ilícito fue cometido el sábado 28 de marzo en horas de la madrugada. Sustrajeron 200.000 pesos en efectivo de la caja registradora.