Una iniciativa nacida en las aulas del Colegio San Antonio logró transformarse en una política educativa concreta en Gobernador Crespo. Se trata de la creación de una Escuela de Educación Secundaria Orientada en Comunicaciones, una nueva opción pública que amplía las oportunidades de formación para los jóvenes de la localidad.
De una idea estudiantil a una realidad: nueva secundaria en Gobernador Crespo
Una propuesta surgida en estudiantes de Gobernador Crespo se convirtió en realidad con la creación de una Escuela Secundaria Orientada en Comunicaciones, ampliando la oferta educativa local.
El proyecto fue impulsado por estudiantes que, en el marco del programa legislativo “Ciudadanos al Senado”, presentaron una propuesta formal solicitando la creación de una nueva oferta educativa, ya sea de nivel terciario o secundario, acorde a las necesidades actuales.
De las aulas al ámbito legislativo
El senador provincial Rodrigo Borla destacó el origen de la iniciativa y el rol activo de los jóvenes en su concreción. Según explicó, la propuesta fue presentada con sólidos fundamentos y rápidamente canalizada hacia el Ministerio de Educación provincial.
A partir de allí, se iniciaron gestiones conjuntas con funcionarios del área educativa que permitieron avanzar en la implementación de la nueva institución, respondiendo a una demanda concreta de la comunidad.
Este tipo de iniciativas se enmarca en un proceso más amplio de fortalecimiento educativo en el departamento San Justo, donde se vienen impulsando mejoras en infraestructura y ampliación de la oferta académica .
Una nueva oportunidad educativa
La flamante Escuela de Educación Secundaria Orientada en Comunicaciones ya funciona en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 687 “República de Venezuela”, institución que ahora suma esta nueva orientación a su propuesta académica.
En su inicio, la matrícula alcanza a al menos 20 estudiantes que optaron por esta especialidad, marcando un primer paso hacia la consolidación de esta alternativa formativa. La incorporación de esta orientación busca responder a los cambios en el mundo laboral y a los intereses de las nuevas generaciones.
Desde el ámbito legislativo se remarcó el trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, el Gobierno provincial y la comunidad educativa local. En ese sentido, Borla subrayó que la concreción de la escuela representa “una respuesta concreta a una demanda real de los jóvenes”.
Asimismo, el senador expresó su reconocimiento a los estudiantes impulsores del proyecto, a sus familias y a los equipos docentes y directivos que acompañaron la iniciativa desde sus inicios, destacando el valor de la participación juvenil en la construcción de políticas públicas.
La creación de esta nueva escuela no solo amplía la oferta educativa en Gobernador Crespo, sino que también refuerza el arraigo local, brindando a los jóvenes la posibilidad de formarse y proyectar su futuro sin necesidad de emigrar a otras ciudades.