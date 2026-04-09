En los últimos años, el consumo de suplementos alimenticios se volvió cada vez más frecuente, impulsado por la búsqueda de mejorar la salud, reforzar el sistema inmunológico o compensar hábitos alimentarios insuficientes. Sin embargo, especialistas coinciden en que su uso no es necesario en todos los casos y que, lejos de ser inocuos, pueden implicar riesgos si se consumen sin control.
Suplementos alimenticios: cuándo son necesarios, beneficios y riesgos
Lejos de ser una solución universal, los suplementos cumplen un rol específico en la nutrición. Expertos advierten que su uso debe ser indicado por profesionales y no reemplaza una dieta equilibrada.
Los suplementos —que incluyen vitaminas, minerales, proteínas, hierbas y otros compuestos— están diseñados para complementar la dieta, no para reemplazarla. Su incorporación, según coinciden organismos de salud y expertos en nutrición, debe responder a necesidades concretas y estar supervisada por un profesional.
Cuándo se recomienda
El principal objetivo de los suplementos es cubrir deficiencias nutricionales específicas. Esto ocurre, por ejemplo, en personas con dietas restrictivas, enfermedades que afectan la absorción de nutrientes o en etapas particulares de la vida, como el embarazo o la vejez.
De acuerdo con organismos internacionales, estos productos pueden ayudar a alcanzar los niveles adecuados de nutrientes cuando la alimentación no es suficiente o presenta carencias.
Algunos ejemplos frecuentes incluyen el uso de calcio y vitamina D para la salud ósea, ácido fólico durante el embarazo o hierro en casos de anemia. También pueden indicarse en personas con requerimientos especiales, como deportistas o pacientes con patologías específicas.
No obstante, distintos especialistas remarcan que en personas sanas que mantienen una dieta equilibrada, el uso de suplementos no suele estar indicado. Esto se debe a que una alimentación variada ya aporta los nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo.
Además, los suplementos no deben ser considerados como medicamentos. No están diseñados para prevenir, tratar o curar enfermedades, sino únicamente para aportar nutrientes que pueden faltar en la dieta.
En este sentido, los expertos advierten sobre la creciente tendencia a la “autosuplementación”, es decir, el consumo por decisión propia sin evaluación médica, lo que puede derivar en desequilibrios nutricionales o efectos adversos.
Riesgos y efectos secundarios
Si bien muchos suplementos son de venta libre, su consumo no está exento de riesgos. Uno de los principales problemas es el exceso de ciertos nutrientes, que puede generar efectos tóxicos en el organismo.
Por ejemplo, altas dosis de vitaminas liposolubles como A, D, E y K pueden acumularse en el cuerpo y provocar complicaciones. En el caso de la vitamina D, su exceso puede generar alteraciones metabólicas, mientras que un consumo elevado de hierro o zinc también puede resultar perjudicial.
Otro aspecto relevante es la interacción con medicamentos. Algunos suplementos pueden alterar la eficacia de tratamientos o generar efectos secundarios inesperados, especialmente en personas con enfermedades crónicas o en tratamientos prolongados.
También se advierte sobre la calidad y regulación de estos productos. A diferencia de los medicamentos, muchos suplementos no requieren aprobación previa de eficacia antes de su comercialización, lo que obliga a extremar precauciones al momento de elegirlos.
El uso inadecuado, además, puede afectar distintos órganos. Estudios recientes señalan que el consumo excesivo o sin supervisión puede impactar en el hígado, los riñones o el sistema cardiovascular.
Por este motivo, las recomendaciones coinciden en algunos puntos clave:
Consultar siempre con un médico o nutricionista antes de iniciar cualquier suplemento.
Evitar combinaciones de múltiples productos sin indicación profesional.
Respetar las dosis indicadas y no prolongar su uso más allá de lo recomendado.
Desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o “milagrosos”.