En los últimos años, la stevia se consolidó como una de las principales alternativas al azúcar tradicional.
Qué es la stevia, cuáles son sus beneficios y qué desventajas tiene su consumo
Este endulzante natural se popularizó por no aportar calorías ni elevar el azúcar en sangre, aunque especialistas advierten que debe consumirse con moderación.
Su origen natural y su bajo aporte calórico la posicionaron como una opción elegida por personas que buscan reducir el consumo de azúcar, controlar el peso o cuidar enfermedades como la diabetes. Sin embargo, su uso también plantea dudas sobre sus posibles efectos y limitaciones.
Qué es la stevia y por qué se popularizó
La stevia es un edulcorante de origen vegetal que se obtiene de la planta Stevia rebaudiana, utilizada desde hace siglos en América del Sur.
Su principal característica es su alto poder endulzante: puede ser entre 200 y 300 veces más dulce que el azúcar común, lo que permite utilizar pequeñas cantidades para lograr el mismo sabor.
A diferencia del azúcar, no aporta calorías ni carbohidratos, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan reducir la ingesta energética diaria. Además, no eleva los niveles de glucosa en sangre, por lo que suele ser recomendada para personas con diabetes o prediabetes.
Entre sus beneficios más destacados, distintos estudios señalan que puede contribuir al control del peso, favorecer la regulación de la glucosa y colaborar en la salud cardiovascular. También se le atribuyen propiedades antioxidantes y un posible efecto positivo en la salud bucal, ya que no favorece la formación de caries como el azúcar.
Otro aspecto que impulsó su expansión es su versatilidad: puede utilizarse en bebidas, infusiones, postres y distintos alimentos. En el mercado se encuentra en diversas presentaciones, como polvo, líquido o comprimidos, lo que facilita su incorporación en la dieta diaria.
Beneficios, límites y posibles efectos adversos
Pese a sus ventajas, el consumo de stevia no está exento de cuestionamientos. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es que, en algunos casos, puede generar efectos secundarios leves, especialmente a nivel digestivo. Algunas personas reportan molestias como gases, hinchazón o diarrea, sobre todo cuando se consume en exceso.
También se advierte que podría interactuar con ciertos medicamentos, particularmente aquellos utilizados para controlar la presión arterial o la glucosa. Por este motivo, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporarla de forma habitual en la dieta en estos casos.
Otro aspecto señalado es el sabor. Si bien su capacidad endulzante es elevada, algunas personas perciben un gusto residual amargo o metálico, lo que puede afectar su aceptación en determinadas preparaciones.
Además, no todos los productos que se comercializan como “stevia” son iguales. En muchos casos, los edulcorantes disponibles en supermercados contienen mezclas con otras sustancias, como dextrosa o maltodextrina, lo que puede modificar sus propiedades originales.
Por otra parte, organismos internacionales recomiendan un consumo moderado. La ingesta diaria aceptable se sitúa en torno a 4 miligramos por kilo de peso corporal, lo que establece un límite para evitar posibles efectos no deseados.
También existen algunas advertencias para grupos específicos. Por ejemplo, se sugiere precaución en mujeres embarazadas o en período de lactancia, debido a la falta de evidencia concluyente sobre sus efectos en estas etapas.
En términos generales, los especialistas coinciden en que la stevia puede formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se utilice con moderación y dentro de un contexto de hábitos saludables.
El crecimiento de su consumo refleja un cambio en las preferencias alimentarias, con mayor interés por opciones naturales y menor contenido de azúcar. Sin embargo, como ocurre con otros productos, su incorporación no reemplaza la necesidad de una dieta variada y equilibrada.
En este sentido, la clave parece estar en el equilibrio: reducir el consumo de azúcares agregados es una recomendación extendida, pero sustituirlos por edulcorantes —incluida la stevia— requiere información, criterio y moderación para evitar efectos no deseados.