Salud y nutrición

Probióticos: cuándo tomarlos y cómo usarlos correctamente para mejorar la salud intestinal

Cada vez más presentes en la alimentación y los suplementos, los probióticos generan dudas sobre su uso. Especialistas explican en qué casos se recomiendan, cuál es el mejor momento para tomarlos y qué beneficios aportan.