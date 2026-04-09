El Gobierno de San Carlos Centro continúa ejecutando una obra clave para el fortalecimiento del sistema de salud local: la construcción de un nuevo sector de rehabilitación en el Hospital Pedro Suchón.
Avanza la obra del área de rehabilitación en el Hospital Suchón de San Carlos Centro
El municipio local avanza con la construcción de un nuevo sector de rehabilitación en el nosocomio que permitirá mejorar la calidad y accesibilidad de la atención.
El proyecto se desarrolla en el sector sudoeste del predio donde se emplaza el histórico edificio, consolidando una ampliación estratégica de sus servicios.
El nuevo espacio, diseñado en conjunto con el equipo profesional del SAMCo, contará con una superficie cubierta cercana a los 200 metros cuadrados. Incluirá cuatro consultorios, área de recepción, gimnasio para prácticas terapéuticas, sanitarios y office, conformando una infraestructura moderna orientada a brindar atención integral.
Una respuesta a necesidades crecientes
La obra apunta a optimizar las condiciones en las que actualmente se desarrollan los tratamientos de rehabilitación. Los servicios hoy funcionan en espacios reducidos, con limitaciones estructurales y sin la accesibilidad adecuada para pacientes con movilidad reducida.
En este sentido, el nuevo sector permitirá ampliar la capacidad de atención en áreas clave como rehabilitación traumatológica, neurológica, salud mental y trastornos de aprendizaje, respondiendo a una demanda creciente en la comunidad.
Inversión local con impacto social
El intendente Juan José Placenzotti destacó que la obra se lleva adelante con recursos propios del municipio, subrayando el compromiso de la gestión con el bienestar de los vecinos, incluso en áreas que no son de competencia directa.
“Obras, y más obras, con nuestros propios recursos, incluso en ámbitos que no son de nuestra incumbencia directa como en este caso salud, pero sí parte del compromiso moral que hemos contraído con la comunidad”, expresó el mandatario.
Mejores condiciones para pacientes y profesionales
Además de ampliar la capacidad operativa, el nuevo espacio busca garantizar condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal de salud. La incorporación de áreas específicas y accesibles permitirá desarrollar tratamientos en un entorno adecuado, favoreciendo la recuperación y la calidad de atención.
Con esta intervención, San Carlos Centro refuerza su infraestructura sanitaria y avanza en la consolidación de un sistema de salud más inclusivo, eficiente y acorde a las necesidades actuales de la población.