Reconquista: inauguraron un Laboratorio de Prótesis Dentales

El Ministerio de Salud de la Provincia inauguró este viernes un Laboratorio de Prótesis Dentales, en la sede de la Región de Salud-Nodo Reconquista, que permitirá fortalecer la red pública de salud bucal en el Departamento General Obligado, con capacidad para producir unas 300 prótesis al año.
La puesta en funcionamiento del servicio se concretó a partir de la recuperación de un laboratorio que estaba fuera de servicio, mediante tareas de remodelación edilicia, reacondicionamiento de equipamiento, incorporación de insumos específicos y fortalecimiento del equipo de trabajo.
Esta acción se enmarca en una mirada integral sobre la salud bucal, que prioriza la atención preventiva y el acompañamiento de los procesos de cuidado en cada territorio, a través del trabajo de los equipos de salud. El acceso a las prestaciones será siempre por derivación desde los centros de salud.
En una primera etapa, se priorizará a pacientes en situación de mayor vulnerabilidad por razones de salud, como personas con enfermedades crónicas o comorbilidades que, además, por su condición social, no pueden acceder a este tipo de tratamientos.
La iniciativa se inscribe en una política integral de salud bucal, con eje en la atención preventiva, el trabajo en red y la priorización de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad.
La actividad contó con la presencia del director provincial de la Red de Salud Bucal, Eduardo Williams; la directora de la Región de Salud-Nodo Reconquista, Luciana Ramoa; y el director de la Delegación Regional del Gobierno en Reconquista, Oscar Duarte.
También participaron el director del Hospital Central, Juan Nardin; la coordinadora regional de la Red de Salud Bucal, Clidia Zanutin; y el técnico que se incorpora al equipo del Laboratorio, Javier Castañeda, entre otros.
Recuperación y fortalecimiento
Ramoa destacó la importancia de haber reactivado un espacio clave para la región y remarcó que su puesta en valor fue posible a partir de una decisión política del Gobierno Provincial.
“Poder contar con este laboratorio es muy importante, es un avance para la región, empezar a poder producir prótesis dentales”, señaló.
En ese sentido, valoró "la decisión que tomaron el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio para concretar este proyecto que requirió de obras, recuperación de equipamiento e incorporación de insumos para la producción, junto con la suma de un técnico mecánico dental".
La iniciativa se inscribe en una política integral de salud bucal, con eje en la atención preventiva, el trabajo en red y la priorización de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, Williams definió al nuevo espacio como “un dispositivo estratégico, que es mucho más que un espacio físico equipado de la Dirección Provincial de la Red de Salud Bucal” y subrayó que la entrega de una prótesis forma parte de un proceso de atención mucho más amplio.
“Para que un paciente reciba una prótesis hay mucho trabajo detrás”, afirmó, al describir la intervención articulada de los equipos de salud de cada efector.
Impulso
También remarcó que "esta forma de gestionar es lo que nos piden la ministra y el gobernador" para tener un impacto que excede lo estrictamente clínico, al favorecer la autonomía, fortalecer vínculos y ampliar oportunidades de inserción social y laboral.
La iniciativa se inscribe en una política integral de salud bucal, con eje en la atención preventiva, el trabajo en red y la priorización de pacientes en situación de mayor vulnerabilidad.
En esta línea, recordó que recientemente se habilitaron espacios de atención kinesiológica en el norte del Departamento Vera y remarcó la importancia de regionalizar servicios para que los santafesinos accedan a la atención en condiciones de igualdad y más cerca de sus lugares de residencia.