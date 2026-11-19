Departamento San Javier

Recapturaron en la costa de Alejandra a un detenido que se había fugado esposado de la comisaría

El hombre, de 38 años, se arrojó al río para intentar escapar pero fue localizado tras un rastrillaje conjunto de la Unidad Regional XIV y la Guardia Rural Los Pumas. Permanecía alojado en la dependencia policial por una causa de lesiones graves.