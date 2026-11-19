Un hombre que se encontraba detenido en la Comisaría de Alejandra se fugó el lunes 16 de noviembre y fue recapturado tras un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Unidad Regional XIV y de la Guardia Rural Los Pumas.
Recapturaron en la costa de Alejandra a un detenido que se había fugado esposado de la comisaría
El hombre, de 38 años, se arrojó al río para intentar escapar pero fue localizado tras un rastrillaje conjunto de la Unidad Regional XIV y la Guardia Rural Los Pumas. Permanecía alojado en la dependencia policial por una causa de lesiones graves.
Alrededor de las 17.40 el jefe de la comisaría, subcomisario Marcelo Ibarra, informó la fuga y solicitó colaboración al Puesto Fijo Alejandra de Los Pumas.
Con información sobre la dirección que habría tomado el detenido, los efectivos se dirigieron hacia el sur de la localidad. Allí ingresaron a un campo y se dividieron en dos grupos para realizar un rastrillaje por sectores de monte y la zona ribereña.
Durante la búsqueda, los policías escucharon un zambullido en el río. Uno de los efectivos recorrió la costa aguas abajo y, metros más adelante, observó al hombre cuando salía del agua e intentaba ingresar a un monte.
Tras recibir la voz de alto, el sospechoso detuvo su marcha y fue reducido con la colaboración del resto del personal. Al momento de la recaptura llevaba las esposas colocadas por delante, según consta en el informe.
El hombre fue identificado como Mario Amílcar Brussa, de 38 años, domiciliado en la zona rural de Alejandra. Luego del procedimiento fue trasladado nuevamente a la comisaría.
Brussa se encontraba detenido por un hecho caratulado como lesiones graves. Por la fuga se iniciaron actuaciones con la calificación legal provisoria de evasión, con intervención del fiscal Leandro Arraga, de la Fiscalía Regional Nº 4 de Reconquista.