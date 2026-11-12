Hugo Carlos Vallejos fue condenado a diez años de prisión efectiva como autor de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad en Reconquista. La sentencia se dictó el miércoles 11 de noviembre, tras la aprobación del acuerdo de procedimiento abreviado, por el hecho ocurrido el 18 de julio de 2025 en Ruta Nacional 11 y calle 61, zona sur de la ciudad.
Condenaron a diez años de prisión a un reincidente por abusar de una menor en Reconquista
La sentencia se dictó mediante un procedimiento abreviado por un hecho ocurrido en julio de 2025. El acusado ya había recibido una pena de ocho años de prisión por un delito contra la integridad sexual.
La fiscal Valentina Alesso intervino en la audiencia y explicó que la investigación estuvo a cargo del fiscal Valentín Hereñú, con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI). Una vez concluida la investigación y presentada la acusación, las partes acordaron el procedimiento abreviado como alternativa al juicio oral y público.
A pedido de la Fiscalía, el juez declaró la reincidencia de Vallejos. Para ello se tuvo en cuenta que en 2015 ya había sido condenado a ocho años de prisión efectiva por un delito contra la integridad sexual. Esa pena venció en 2022.
El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) acompañó a la víctima y a su familia durante el proceso. La abogada María Laura Tailleur estuvo presente en la audiencia.
Antecedente
Tras la audiencia, la fiscal Valentina Alesso señaló que la investigación estuvo a cargo del fiscal Valentín Hereñú y destacó el "trabajo minucioso y expedito" de la Policía de Investigaciones (PDI). Explicó que, una vez concluida la investigación y presentada la acusación, se evaluó el procedimiento abreviado como una "salida alternativa a un juicio oral y público".
"Se ha arribado a un acuerdo de 10 años de prisión con la declaración de reincidencia", afirmó Alesso. La fiscal explicó que el pedido se fundó en una condena anterior: en 2015, Vallejos había recibido una pena de ocho años de prisión por un delito contra la integridad sexual. Basualdo hizo lugar al planteo de la Fiscalía.
Alesso también destacó el acompañamiento del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). "Los padres de la víctima, que estuvieron presentes a lo largo de toda la investigación, fueron asistidos por las representantes del CAJ", señaló. La abogada María Laura Tailleur estuvo presente en la audiencia.