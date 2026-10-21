#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Judiciales

Reconquista: condenaron a un hombre a siete años y seis meses de prisión por dos ataques a tiros

Se trata de Facundo David Escobar, a quien se le impusieron siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Nicolás Maglier, quien también representó al MPA en el debate.

Dos ataques armados en Reconquista: condenaron al acusado a siete años y medioDos ataques armados en Reconquista: condenaron al acusado a siete años y medio
 12:42
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un hombre de 30 años identificado como Facundo David Escobar fue condenado a siete años y seis meses de prisión por dos ataques con armas de fuego que cometió en perjuicio de dos víctimas en el barrio Nuevo de Reconquista.

Mirá tambiénSan Guillermo: la campaña Vax Team llegó a más de 200 alumnos de la Escuela Neuquén

La sentencia fue resuelta por la jueza Claudia Bressán en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. Por su parte, el fiscal que investigó los ilícitos es Nicolás Maglier, quien también representó al MPA en el debate.

Disparos

Los delitos por los que fue condenado Ojeda fueron cometidos el sábado 28 de octubre de 2023 y el jueves 6 de febrero del año pasado.

“El primero de los ilícitos fue alrededor de las 2 de la madruga en la intersección de Calle 90 y Pasaje 41 del barrio Nuevo”, precisó el fiscal y relató que “con un arma de fuego tipo revolver le disparó a un hombre a quien hirió en el brazo y en el muslo izquierdos”.

Maglier también se refirió al segundo ilícito y puntualizó que “fue cometido minutos después de las 22:00 frente al kiosco del ‘Chulo’ Vera en inmediaciones de la manzana 10 del mismo barrio”.

Mirá tambiénObras hídricas en Reconquista: invierten $215 millones para reducir el riesgo de anegamientos

“En esta oportunidad, utilizó un arma larga tipo escopeta doble caño, de la cual no tenía autorización para portar, y con la que hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo”, informó el fiscal.

Calificaciones penales

Por los dos hechos ilícitos que se investigaron, Escobar fue condenado como autor de los delitos de abuso de arma de fuego y portación indebida de arma de fuego de uso civil no autorizada. En el hecho de febrero de este año, la portación resultó agravada por la existencia de antecedentes penales.

+ Agregar El Litoral en
#TEMAS:
Norte 24
Ministerio de Seguridad
Judiciales
Reconquista

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro