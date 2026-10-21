Judiciales

Reconquista: condenaron a un hombre a siete años y seis meses de prisión por dos ataques a tiros

Se trata de Facundo David Escobar, a quien se le impusieron siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Nicolás Maglier, quien también representó al MPA en el debate.