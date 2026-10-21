Un hombre de 30 años identificado como Facundo David Escobar fue condenado a siete años y seis meses de prisión por dos ataques con armas de fuego que cometió en perjuicio de dos víctimas en el barrio Nuevo de Reconquista.
Reconquista: condenaron a un hombre a siete años y seis meses de prisión por dos ataques a tiros
Se trata de Facundo David Escobar, a quien se le impusieron siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Nicolás Maglier, quien también representó al MPA en el debate.
La sentencia fue resuelta por la jueza Claudia Bressán en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales reconquistenses. Por su parte, el fiscal que investigó los ilícitos es Nicolás Maglier, quien también representó al MPA en el debate.
Disparos
Los delitos por los que fue condenado Ojeda fueron cometidos el sábado 28 de octubre de 2023 y el jueves 6 de febrero del año pasado.
“El primero de los ilícitos fue alrededor de las 2 de la madruga en la intersección de Calle 90 y Pasaje 41 del barrio Nuevo”, precisó el fiscal y relató que “con un arma de fuego tipo revolver le disparó a un hombre a quien hirió en el brazo y en el muslo izquierdos”.
Maglier también se refirió al segundo ilícito y puntualizó que “fue cometido minutos después de las 22:00 frente al kiosco del ‘Chulo’ Vera en inmediaciones de la manzana 10 del mismo barrio”.
“En esta oportunidad, utilizó un arma larga tipo escopeta doble caño, de la cual no tenía autorización para portar, y con la que hirió a la víctima en distintas partes del cuerpo”, informó el fiscal.
Calificaciones penales
Por los dos hechos ilícitos que se investigaron, Escobar fue condenado como autor de los delitos de abuso de arma de fuego y portación indebida de arma de fuego de uso civil no autorizada. En el hecho de febrero de este año, la portación resultó agravada por la existencia de antecedentes penales.