Departamento San Cristóbal

San Guillermo: la campaña Vax Team llegó a más de 200 alumnos de la Escuela Neuquén

La iniciativa combinó una obra de teatro con el control de los carnets de vacunación y la aplicación de dosis pendientes. La propuesta busca mejorar las coberturas de inmunización infantil y promover la prevención de enfermedades.