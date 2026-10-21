Más de 200 estudiantes de la Escuela de Jornada Completa N.º 6041 “Neuquén”, de San Guillermo, participaron este martes de una nueva jornada de la campaña Vax Team, una propuesta que busca fomentar la vacunación infantil a través de actividades recreativas y educativas.
San Guillermo: la campaña Vax Team llegó a más de 200 alumnos de la Escuela Neuquén
La iniciativa combinó una obra de teatro con el control de los carnets de vacunación y la aplicación de dosis pendientes. La propuesta busca mejorar las coberturas de inmunización infantil y promover la prevención de enfermedades.
La actividad, desarrollada en esta localidad del departamento San Cristóbal, incluyó una obra de teatro protagonizada por personajes que se convierten en superhéroes al vacunarse y adquieren poderes para combatir virus y bacterias. La jornada también contempló la revisión de los carnets de vacunación y la aplicación de las dosis que los niños y niñas tuvieran pendientes.
Teatro y juegos para promover la vacunación
La campaña utiliza recursos lúdicos para acercar a los más chicos a la importancia de las vacunas y generar una experiencia positiva en torno a la inmunización.
Después de la función teatral, los equipos de salud controlaron los esquemas de vacunación y entregaron figuritas vinculadas con las dosis aplicadas. En los casos en que se detectaron esquemas incompletos, se administraron las vacunas correspondientes.
La propuesta está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 11 años y pone especial atención en las cohortes de 2021 y 2015, correspondientes al ingreso escolar y a los 11 años. No obstante, los controles de los carnets se realizan desde el nivel inicial y durante toda la escuela primaria.
El trabajo conjunto entre salud y educación
La intendenta de San Guillermo, Romina López, destacó la importancia de acercar estas iniciativas a las instituciones educativas y promover la participación de las familias en el cuidado de la salud infantil.
En ese sentido, valoró el trabajo del personal del SAMCo local y el acompañamiento de los equipos sanitarios para facilitar el acceso a las vacunas y concientizar sobre la prevención de enfermedades.
Por su parte, Natali Cejas, referente del Programa Ampliado de Inmunización de la Región de Salud, explicó que el objetivo es combinar información, entretenimiento y acceso a la vacunación. “Buscamos que el acto vacunal sea una experiencia positiva y significativa, a través de una propuesta lúdica y educativa, y con Vax Team lo estamos logrando”, señaló.
Una campaña que recorre la provincia
La jornada realizada en San Guillermo fue la segunda actividad de Vax Team en el departamento San Cristóbal. La campaña también llegó a instituciones educativas de distintas localidades de la provincia, entre ellas Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Ceres, San Jorge, Coronda, Esperanza, San Javier y Tostado, entre otras.
A través de estas intervenciones, los equipos de salud y educación buscan facilitar el acceso a la vacunación durante la infancia, revisar los esquemas de inmunización y reforzar la importancia de mantener al día las dosis previstas en el calendario nacional.