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Felicia invita a descubrir su historia a través de un recorrido por el cementerio local

La propuesta se realizará el domingo 18 de octubre, a las 17, y busca poner en valor las historias, los recuerdos y el patrimonio del cementerio local. La actividad tendrá cupos limitados para 60 personas y requerirá inscripción previa.

La actividad tendrá cupos limitados para 60 personas y requerirá inscripción previa. Foto: archivoLa actividad tendrá cupos limitados para 60 personas y requerirá inscripción previa. Foto: archivo
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La localidad de Felicia propone una nueva manera de acercarse a su historia a través de un recorrido histórico por el cementerio local, un espacio que conserva parte de la memoria y la identidad de la comunidad.

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La actividad tendrá lugar el domingo 18 de octubre, a las 17, y estará orientada a conocer y descubrir este patrimonio desde una perspectiva respetuosa, reconociendo las huellas de quienes formaron parte de la construcción histórica y social de la localidad.

La iniciativa invita a vecinos y visitantes a recorrer el lugar con una mirada diferente, más allá de su función como espacio de despedida y recuerdo. Cada sector del cementerio guarda testimonios de otras épocas, historias familiares y referencias que permiten reconstruir aspectos del pasado de Felicia.

Un espacio que conserva la memoria local

Los cementerios forman parte del patrimonio histórico de las comunidades. Sus construcciones, monumentos, inscripciones y sepulturas pueden aportar información sobre las familias, las costumbres y los acontecimientos que marcaron distintas etapas de la vida local.

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En ese sentido, el recorrido busca generar una oportunidad para reconocer el valor histórico y cultural del cementerio de Felicia, promoviendo el respeto por el espacio y por las personas cuyos recuerdos permanecen allí.

La propuesta también apunta a fortalecer el vínculo de la comunidad con su pasado, a partir de un acercamiento que combina historia, identidad y memoria colectiva.

Inscripción previa y cupos limitados

El recorrido se realizará el domingo 18 de octubre, a las 17, en el Cementerio de Felicia. Debido a que la actividad contará con un máximo de 60 participantes, será necesario inscribirse previamente.

Las personas interesadas podrán solicitar información y reservar su lugar comunicándose al teléfono 3492 317310.

Cementerio Municipal de Santa Fe. Crédito: Luis CetraroDebido a que la actividad contará con un máximo de 60 participantes, será necesario inscribirse previamente. Foto: Archivo

La invitación propone descubrir el patrimonio local desde una perspectiva diferente y recordar que conocer la historia de quienes nos precedieron también es una forma de preservar la identidad de Felicia para las próximas generaciones.

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