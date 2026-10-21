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Alerta amarilla por tormentas y lluvias este miércoles: qué zonas serán afectadas

El pronóstico anticipa precipitaciones de variada intensidad y condiciones de tiempo adverso en distintas regiones del país. Además, se esperan ráfagas intensas y posibles reducciones de visibilidad en las zonas alcanzadas por los avisos meteorológicos.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas intensas en las zonas afectadas.Las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas intensas en las zonas afectadas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, lluvias y vientos intensos en distintas zonas de la Argentina para este miércoles 21 de octubre en Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

En estas provincias se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 35 milímetros, aunque las condiciones pueden variar según la zona.

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La provincia de Chubut también se encuentra bajo alerta amarilla, en este caso por lluvias de variada intensidad. Según el pronóstico del organismo meteorológico, las precipitaciones podrían estar acompañadas por tormentas ocasionales. Los valores de agua acumulada previstos se ubican entre 10 y 30 milímetros.

Alerta por vientos fuertes

El SMN también advirtió sobre vientos intensos del sector oeste en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

Para estas áreas se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas cordilleranas y de alta montaña.

Estas condiciones requieren precaución, especialmente en sectores expuestos a las ráfagas y en las áreas de mayor altitud.

El pronóstico anticipa condiciones meteorológicas inestables en distintas regiones del país.El pronóstico anticipa condiciones meteorológicas inestables en distintas regiones del país.

Dónde se espera viento Zonda

Por otra parte, rige una alerta amarilla por viento Zonda para Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

En las zonas afectadas se prevén vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que este fenómeno puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.

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