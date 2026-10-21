En menos de cinco minutos, conocé el pronóstico para organizar la jornada, las calles y rutas que requieren atención especial, los horarios de los cortes de luz y las recomendaciones para evitar contratiempos antes de salir de casa.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 21 de octubre
El miércoles 21 de octubre comenzó con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. Hay cortes programados de energía en distintos sectores de la capital y Recreo, desvíos por las obras del Puente Carretero y trabajos viales que pueden generar demoras en rutas de la provincia.
Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles
La ciudad de Santa Fe comenzó el miércoles con 16,6°C y cielo mayormente nublado, de acuerdo con los registros meteorológicos de las 6. La humedad era del 72%, el viento soplaba del este a 17 km/h y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C. La nubosidad se mantendría durante la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones del 0% por la mañana y por la noche, y de entre el 0% y el 10% por la tarde.
El viento predominará del noreste durante la mañana y la tarde, con velocidades que podrían alcanzar los 31 km/h. Por la noche, rotará al este y disminuirá su intensidad.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la máxima llegará a los 22°C, la mañana comenzó fresca y la nubosidad se mantendrá durante el día. Lo más práctico es llevar una campera liviana para las primeras horas y el regreso por la noche.
El pronóstico extendido anticipa temperaturas más elevadas para los próximos días: el jueves se esperan entre 16°C y 25°C; el viernes, entre 15°C y 26°C; y el sábado, entre 15°C y 23°C.
La sensación térmica actual no figura en los datos meteorológicos consultados, por lo que no corresponde asignarle un valor.
Tránsito en Santa Fe: Puente Carretero, rutas y desvíos
Las principales recomendaciones para este miércoles están relacionadas con las obras de acceso al Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, los trabajos en rutas nacionales y provinciales y una intervención sobre la Autopista Santa Fe-Rosario.
Las rutas provinciales presentaban circulación fluida y buenas condiciones de visibilidad al inicio de la jornada. Sin embargo, eso no significa que todos los tramos estén libres de interrupciones: hay sectores con cortes, reducción de calzada y circulación alternada.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
Por la construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación.
- En Santo Tomé: los conductores deben utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como alternativas al sector intervenido de avenida 7 de Marzo.
- En la cabecera santafesina: quienes circulan hacia Santa Fe cuentan con un desvío por la nueva traza norte.
- Hacia Santo Tomé: la mano funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
La recomendación es salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las instrucciones del personal policial. Si el recorrido lo permite, conviene evaluar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
Si tenés que viajar por rutas de la provincia
Estos son los principales puntos que conviene tener presentes:
- Ruta Provincial 10, en Ituzaingó: desde este miércoles se realiza un corte total durante 15 días, desde la comuna hasta dos kilómetros al norte, por el recambio de una alcantarilla. Los desvíos se realizan hacia el oeste por caminos alternativos.
- Ruta Provincial 1, en el norte santafesino: la crecida del río Paraná obliga a extremar precauciones. Puede haber animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones debido al traslado de ganado.
- Ruta Nacional A012: continúa el corte entre la RP 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
- Ruta Nacional 174, puente Rosario-Victoria: en el kilómetro 59,2 se realizan trabajos sobre la calzada y el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas.
- Autopista Santa Fe-Rosario: se informó una reducción de calzada entre los kilómetros 128 y 122, a la altura de barrio Caima, en sentido hacia Rosario, por obras.
Si vas a circular por estos sectores, reducí la velocidad, evitá sobrepasos riesgosos y respetá las indicaciones viales.
En cuanto a la Ruta Nacional 11, la Ruta Nacional 168 y la Circunvalación de Santa Fe, la información consultada no permite confirmar novedades específicas para esta mañana. Por eso, es conveniente revisar las actualizaciones del tránsito antes de iniciar un viaje.
Cortes de luz hoy en Santa Fe y Recreo: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este miércoles 21 de octubre por trabajos de mantenimiento, mejoras y renovación de instalaciones. Antes de salir, conviene verificar si el domicilio, el comercio o el lugar de trabajo se encuentra dentro de las zonas afectadas.
|Horario
|Duración
|Zonas afectadas
|08:00 a 10:00 2 horas
|
Av. Freyre, Juan de Garay, Lisandro de la Torre y Saavedra.
Alberdi, Alvear, Huergo y Paseo Escalante.
|08:00 a 12:00 4 horas
|
Alberdi, República de Siria, Pasaje Escalante y R. Godoy.
Av. Santa Fe, Misiones, Chaco y Reinares.
|08:30 a 09:30 1 hora
|
Av. Aristóbulo del Valle, Av. Facundo Zuviría, Risso y Cibils.
|09:00 a 13:00 4 horas
|
Espinoza, Doldán, Arzeno y Carrasco.
|10:00 a 11:00 1 hora
|
Menchaca, Zeballos, Pasaje Público y Hernandarias.
|11:00 a 12:00 1 hora
|
Combatientes de Malvinas, Grandoli, Arzeno y Diez de Andino.
|12:00 a 13:00 1 hora
|
Av. Facundo Zuviría, 4 de Enero, Matheu y French.
|Horario
|Duración
|Zonas afectadas
|08:00 a 12:00 4 horas
|
Saavedra Lamas, 9 de Julio, Crespo y Juan de Garay. Incluye barrio Astorino.
|12:00 a 16:00 4 horas
|
9 de Julio, Jujuy, Crespo y Juan de Garay. Incluye los barrios Parque y Cazadores.
Los horarios corresponden a las tareas programadas y pueden modificarse si las condiciones lo requieren. Para confirmar el estado del servicio, se puede consultar el sitio oficial de la EPE.
Recomendación: si trabajás desde casa o necesitás utilizar equipos eléctricos, cargar dispositivos o realizar trámites en línea, organizá esas actividades teniendo en cuenta el horario previsto para tu zona.
Antes de salir de casa: checklist para este miércoles
Repasá estos puntos para organizar mejor el día en Santa Fe:
Clima: llevá una campera liviana. La máxima prevista es de 22°C y el cielo permanecerá mayormente nublado.
Tránsito: si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, contemplá los desvíos del Puente Carretero.
Rutas: si salís de la ciudad, revisá los cortes y las obras en la RP 10, la RP 1, la RN A012 y la RN 174.
Electricidad: verificá si tu zona tiene un corte programado y organizá las actividades que requieren energía.
Agua: consultá los avisos oficiales si registrás inconvenientes en el suministro.
Trámites: confirmá turnos y horarios antes de trasladarte a oficinas públicas.
Qué llevar: una campera liviana y el teléfono con batería suficiente para consultar el tránsito.
Qué evitar: sobrepasos riesgosos en rutas, circular sin atender la señalización y dejar para último momento los viajes por sectores con obras.