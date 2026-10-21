En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 21 de octubre

El miércoles 21 de octubre comenzó con cielo mayormente nublado en la ciudad de Santa Fe. Hay cortes programados de energía en distintos sectores de la capital y Recreo, desvíos por las obras del Puente Carretero y trabajos viales que pueden generar demoras en rutas de la provincia.