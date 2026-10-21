Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Recreo
La lista de tareas previstas para este 21 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Av. Freyre, Juan de Garay, Lisandro de la Torre y Saavedra
08:00 - 10:00 Alberdi, Alvear, Huergo y Paseo Escalante
08:00 - 12:00 Alberdi, Rep. de Siria, Pasaje Escalante y R. Godoy
08:00 - 12:00 Av. Sta. Fe, Misiones, Chaco y Reinares
08:30 - 09:30 Av. A. del Valle, Av. F. Zuviría, Risso y Cibils
09:00 - 13:00 Espinoza, Doldán, Arzeno y Carrasco
10:00 - 11:00 Menchaca, Zeballos, Pasaje Público y Hernandarias
11:00 - 12:00 Combatientes de Malvinas, Grandoli, Arzeno y Diez de Andino
12:00 - 13:00 Av. F. Zuviría, 4 de Enero, Matheu y French
Recreo
08:00 - 12:00 Saavedra Lamas, 9 de Julio, Crespo y Juan de Garay. Incluye barrio Astorino
12:00 - 16:00 9 de Julio, Jujuy, Crespo y Juan de Garay. Incluye barrios Parque y Cazadores
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.