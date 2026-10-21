Reconquista avanza con obras de infraestructura hídrica destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad frente a lluvias intensas, en un contexto de atención a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Obras hídricas en Reconquista: invierten $215 millones para reducir el riesgo de anegamientos
Con una inversión de $215 millones, se ejecutan tres intervenciones sobre las rutas Provincial 40s y Nacional A009 para mejorar la evacuación de excedentes hídricos. Los trabajos buscan reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad ante episodios de precipitaciones abundantes.
Los trabajos se desarrollan mediante la articulación entre la Provincia y la Municipalidad e incluyen la construcción de dos alcantarillas sobre la Ruta Provincial 40s y un túnel liner en la Ruta Nacional A009. Las tres intervenciones cuentan con una inversión total de 215 millones de pesos.
Según se informó, las obras apuntan a mejorar la capacidad del sistema de drenaje urbano y facilitar la evacuación del agua acumulada, especialmente en los barrios Nuevo, Nueva Fe, La Loma y el sector suroeste de la ciudad.
Nuevas alcantarillas sobre la Ruta Provincial 40s
Uno de los frentes de trabajo comprende la instalación de dos alcantarillas sobre la Ruta Provincial 40s. Las estructuras se construyen con módulos premoldeados e incluyen alas y guardarruedas. Cada intervención contempla dimensiones de dos metros de alto y 15 metros de ancho, según los datos difundidos.
Estas nuevas estructuras permitirán ampliar la capacidad de conducción del agua en ese sector y mejorar el escurrimiento durante períodos de precipitaciones abundantes.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que las últimas lluvias evidenciaron limitaciones en la infraestructura existente para evacuar los excedentes hídricos. En ese sentido, explicó que la adecuación de los cruces de las rutas busca optimizar el drenaje en los sectores más afectados.
Un túnel liner para ampliar la evacuación del agua
La segunda intervención se lleva adelante sobre la Ruta Nacional A009, donde se construye un túnel liner mediante un procedimiento que permite ejecutar una conducción subterránea sin abrir una zanja a cielo abierto a lo largo de toda la traza.
La obra contempla una excavación por debajo de la calzada de aproximadamente 38 metros, con la instalación de chapas de acero galvanizado. El conducto se incorporará al sistema de drenaje como una vía adicional para evacuar los excedentes de agua.
En paralelo, la Provincia y el municipio evalúan alternativas para realizar tareas de mantenimiento de canales, con el objetivo de complementar las obras y mejorar el funcionamiento general del sistema hídrico urbano.
Equipamiento y prevención ante el fenómeno de El Niño
Las intervenciones forman parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad hídrica de Reconquista y otras localidades del norte santafesino. Para financiar estos trabajos, se destinaron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) gestionados para la ejecución de obras preventivas en seis localidades de la región.
Además, se entregaron bombas de bajo levante a la Municipalidad de Reconquista y se prevén aportes para la adquisición de maquinaria destinada a tareas vinculadas con el drenaje y el mantenimiento de la infraestructura hídrica.
Las obras buscan mejorar la capacidad de evacuación del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante episodios de lluvias intensas, en un escenario que requiere fortalecer las tareas de mantenimiento y prevención.