Ante lluvias intensas

Obras hídricas en Reconquista: invierten $215 millones para reducir el riesgo de anegamientos

Con una inversión de $215 millones, se ejecutan tres intervenciones sobre las rutas Provincial 40s y Nacional A009 para mejorar la evacuación de excedentes hídricos. Los trabajos buscan reducir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad ante episodios de precipitaciones abundantes.