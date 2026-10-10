Quedó en prisión preventiva un hombre de 26 años que es investigado por hechos ilícitos cometidos con un arma de de fuego en Hersilia (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
Hersilia: dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por ataques con armas de fuego
La investigación comprende dos episodios ocurridos en Hersilia, departamento San Cristóbal. Según la Fiscalía, en uno de ellos el imputado habría disparado contra su padre y, en otro, habría efectuado varios tiros contra el frente de una vivienda, provocando lesiones a un hombre que pasaba por el lugar.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son ERS, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por 30 días.
Contra su padre
Odriozola señaló que “el sábado pasado, aproximamente a las 15:30, el imputado estaba en su casa y luego de mantener una discusión con su padre lo agredió físicamente utilizando un rebenque de cuero”. Agregó que “ante la agresión sufrida, la víctima salió corriendo de la vivienda, momento en que el imputado siguió con la agresión hacia su progenitor y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo”.
“El imputado ingresó nuevamente al inmueble, buscó una escopeta calibre 14, salió a la vereda y le realizó un disparo en dirección a su padre, quien estaba junto con otras personas”, sostuvo el fiscal.
Disparos contra una vivienda
El representante del MPA también detalló otro de los hechos ilícitos por los que se investiga al imputado.
“En horas de la madrugada del lunes 30 de marzo de este año, fue armado con una escopeta calibre 12 cargada y en condiciones de uso inmediato a una casa ubicada en calle 19 de Abril de Hersilia”, precisó. En tal sentido, añadió que “al llegar al lugar, le apuntó con el arma de fuego a un hombre que vive en esa vivienda, quien estaba en la vereda” y subrayó que “la víctima entró y cerró la puerta, pero el imputado efectuó al menos seis disparos contra el frente del inmueble”.
“Varios perdigones impactaron en la puerta y en la pared, mientras que otros proyectiles alcanzaron circunstancialmente a un hombre que pasaba por el lugar y le provocaron lesiones”, sostuvo el fiscal.
Riesgos procesales
Odriozola valoró que “el juez consideró que los hechos atribuidos están acreditados con las evidencias recolectadas en esta etapa de la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.
“El juez también sostuvo que en virtud de la gravedad de los hechos cometidos con el arma de fuego y de que el imputado tiene antecedentes penales, la pena en expectativa sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.
Odriozola subrayó que “si bien la Defensa propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, el juez las rechazó e hizo lugar al planteo que hicimos desde la Fiscalía.”
“El magistrado fundamentó su decisión en la necesidad de proteger a las víctimas y testigos, algunos de los cuales son vecinos, y en que quedan diligencias pendientes que podrían ser entorpecidas en caso de que el imputado recupere su libertad”, concluyó el fiscal.
Calificación penal
Al imputado de 26 años se lo investiga como autor de los delitos de abuso de armas reiteradas, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil reiterada y lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo).