En el norte provincial

Hersilia: dictaron prisión preventiva para un hombre investigado por ataques con armas de fuego

La investigación comprende dos episodios ocurridos en Hersilia, departamento San Cristóbal. Según la Fiscalía, en uno de ellos el imputado habría disparado contra su padre y, en otro, habría efectuado varios tiros contra el frente de una vivienda, provocando lesiones a un hombre que pasaba por el lugar.