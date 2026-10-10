Judiciales

Reconquista: condenaron a una mujer a cuatro años y seis meses de prisión por vender cocaína

La mujer, de 23 años, fue condenada en un juicio oral por comercializar cocaína en una vivienda del barrio Virgen de Guadalupe. Durante un allanamiento realizado en junio de 2024, se secuestraron 1,6 kilos de droga, más de $3,7 millones en efectivo y seis teléfonos celulares.