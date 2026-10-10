Una mujer de 23 años identificada como María Itatí Aquino fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por vender drogas al menudeo en Reconquista. Así fue dispuesto por el juez Gonzalo Basualdo, en el marco de un juicio oral que finalizó este mediodía en los tribunales reconquistenses.
Reconquista: condenaron a una mujer a cuatro años y seis meses de prisión por vender cocaína
La mujer, de 23 años, fue condenada en un juicio oral por comercializar cocaína en una vivienda del barrio Virgen de Guadalupe. Durante un allanamiento realizado en junio de 2024, se secuestraron 1,6 kilos de droga, más de $3,7 millones en efectivo y seis teléfonos celulares.
El fiscal Sebastián Galleano representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de la lectura del veredicto sostuvo que “si bien esperaremos a conocer los fundamentos del fallo, valoramos que se haya considerado acreditada la atribución delictiva”, y mencionó que “la pena impuesta es cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.
Cocaína
Galleano indicó que “al menos entre mayo y junio de 2024, la condenada comercializó cocaína en una vivienda ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe de Reconquista, donde ella residía”.
En cuanto a la investigación, el fiscal remarcó que “para obtener elementos probatorios de la actividad delictiva, se llevaron a cabo tareas de observación y registro que arrojaron resultados positivos”.
Asimismo, especificó que “el viernes 28 de junio de 2024, se concretó un allanamiento en el domicilio de Aquino, donde se secuestraron 1,6 kilogramos de cocaína, 3.763.160 pesos en efectivo, dos balanzas de precisión y seis teléfonos celulares, entre otros objetos de interés para el legajo penal”. Añadió que “durante ese operativo, la mujer de 23 años fue detenida”.
Añadió que “durante ese operativo, la mujer de 23 años fue detenida”.
En tanto, el fiscal destacó que “las pericias informáticas que se realizaron sobre los dispositivos móviles fueron determinantes”. Al respecto, afirmó que “se analizaron chats, imágenes y archivos audiovisuales”, y puntualizó que “se encontraron fotos de estupefacientes colocados sobre balanzas y sus correspondientes pesajes, así como comprobantes de transferencias de dinero que la condenada recibía a cambio de drogas”.
Al respecto, afirmó que “se analizaron chats, imágenes y archivos audiovisuales”, y puntualizó que “se encontraron fotos de estupefacientes colocados sobre balanzas y sus correspondientes pesajes, así como comprobantes de transferencias de dinero que la condenada recibía a cambio de drogas”.
Delito
Aquino fue condenada como autora del delito de comercialización de estupefacientes.