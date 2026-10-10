Días atrás, se realizó la presentación oficial de la 11º Fiesta de la Confraternidad, en donde estuvieron presentes el senador Felipe Michlig, el diputado Marcelo González, la presidenta comunal de Ambrosetti Dianela Michlig, la presidenta comunal de Hersilia Silvana Romero y la representante territorial de Cultura Carolina Corona.
Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental
Esta semana se confirmó la fecha, el lugar y se anunciaron los artistas para la undécima edición de esta fiesta que congrega a los habitantes del departamento San Cristóbal. El costo de la entrada será de $10.000 por persona.
La fiesta se realizará en la localidad de Ambrosetti -departamento San Cristóbal- el domingo 22 de noviembre, precisamente en las instalaciones del predio de eventos sociales culturales y deportivos "El Mangrullo" y se extenderá durante toda la jornada. En la fiesta habrá importantes artistas y bandas de renombre nacional ,entre ellos, El Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Christian Herrera y Sergio Torres, además de otros números artísticos locales y de la región.
También se anunció que entre las grandes novedades de esta edición, se realizará en cuatro subsedes, como son San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres, concursos regionales para seleccionar talentos artísticos que puedan actuar en el escenario mayor de la Confraternidad.
Presentación oficial
En la conferencia de prensa desarrollada en el Salón Cultural de la comuna de Ambrosetti se proyectó el video institucional de esta 11° edición denominado: "Ambrosetti: Tierra de Unión, Progreso y Trabajo", reflejando las características principales del lugar y de las consignas del evento que nació en el año 2014, además de presentarse la grilla de los principales artistas.
Asimismo las autoridades indicaron que "también se está trabajando en diferentes puntos de organización como el de seguridad vial, control policial, servicio de ambulancias, venta de entradas, el buffet, stand y los servicios necesarios para brindar las mejores comodidades al público", explicó el senador Michlig, y agregó que "seguimos trabajando por la fiesta del encuentro, de la familia, de las actividades benéficas, de la hermandad".
En el acto de lanzamiento el senador recordó que esta décimo primera edición será el evento más convocante en la historia de la comunidad de 134 años, como lo han sido las anteriores ediciones en las otras localidades que fueron sede.
Además, reafirmó el espíritu amplio de la fiesta destacando "la posibilidad de que muchos grupos de la región puedan lucir su arte en un gran escenario, como así también que casi todos los locutores y presentadores sean del departamento. Habrá un escenario extraordinario, con pantalla led, generación de energía autónoma, con sonido especial para que escuchen de la misma manera los que están atrás como los de adelante”, detalló.
Finalmente mencionó que "todo esto es posible por el trabajo que hacemos junto al diputado González y los representantes de los gobiernos locales, sumado el apoyo de Lotería, de la Cámara de Senadores, del Gobierno Provincial, además del acompañamiento de muchos sponsors privados e instituciones”.
Por su parte, la presidente comunal Dianela Michlig expresó que "para nosotros significa un gran desafío organizar este evento, ya que somos una comunidad de 1300 habitantes, pero lo asumimos con mucha alegría y profundo compromiso porque sabemos que todas las instituciones y cada uno de los vecinos dará lo mejor de sí para que sea un éxito, ya que este será el evento más grande en los 134 años de historia de Ambrosetti".
Durante dicho acto, también se dieron estuvieron presentes intendentes, presidentes comunales, concejales y miembros de gobiernos locales de la región y autoridades provinciales.
La fiesta
Los organizadores indicaron que la consigna, al igual que en las ediciones anteriores, es compartir una jornada festiva y fraterna, disfrutando del arte y de la música al aire libre.
El espíritu de confraternidad de los gobiernos y habitantes de las 32 localidades que conforman el departamento San Cristóbal, hacen posible que, a partir de un trabajo mancomunado, una vez más miles de personas disfruten de una jornada popular de masiva convocatoria regional que ya es una marca registrada a nivel provincial.
Un gran evento que en todas las ediciones contó con un marco de público multitudinario, superando las 25.000 personas en casi todas las ediciones. Una fiesta que vio subirse a sus escenarios a artistas de primer nivel como Jairo, Los Tekis, Paz Martínez, Los Palmeras, Soledad, Valeria Linch, Pimpinela, Los Nocheros, Damián Córdoba, Sergio Galleguillo, Banda XXI, Ulises Bueno, Axel, El Indio Rojas, Los Caligaris y Destino San Javier, entre muchos otros.
La Fiesta de la Confraternidad fue concebida bajo el modo de festival itinerante y accesible para todo público, lo que significa que año tras año el evento se realiza en una localidad distinta.