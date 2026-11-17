Para evitar más deudas

Algodonera Avellaneda: ordenan el cese de actividades y disponen el fin de los contratos laborales

El juez Fabián Lorenzini dispuso detener progresivamente la actividad de la hilandería y acelerar el proceso para encontrar compradores. Según la resolución, la planta registra pérdidas mensuales de entre $565 millones y $814 millones. El plazo para presentar ofertas vence el 30 de noviembre.