La Justicia dispuso la suspensión gradual y ordenada de la producción en la hilandería de Algodonera Avellaneda, en Reconquista, en el marco de la quiebra de la empresa. La resolución, fechada el 16 de noviembre y firmada digitalmente este martes 17, también autorizó guardias mínimas en los tres establecimientos de la firma mientras avanza el proceso de venta.
Algodonera Avellaneda: ordenan el cese de actividades y disponen el fin de los contratos laborales
El juez Fabián Lorenzini dispuso detener progresivamente la actividad de la hilandería y acelerar el proceso para encontrar compradores. Según la resolución, la planta registra pérdidas mensuales de entre $565 millones y $814 millones. El plazo para presentar ofertas vence el 30 de noviembre.
Según la resolución, los ingresos por el trabajo a fasón apenas alcanzan para cubrir los sueldos y resultan insuficientes para pagar la energía, los insumos y los servicios. El juzgado señaló que la empresa de energía advirtió sobre la posibilidad de interrumpir el suministro por deudas generadas después de la quiebra. La suspensión busca frenar esas pérdidas y preservar los bienes para una eventual reactivación.
Las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco, ya estaban sin materia prima hasta la campaña algodonera de 2027. En los tres establecimientos quedará personal para tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios. La Sindicatura deberá filmar la hilandería en funcionamiento antes de la parada para mostrar el estado de la maquinaria a los interesados.
Futuro de los trabajadores
La resolución establece tres fechas de finalización de los contratos laborales. Para el personal de la Ciudad de Buenos Aires, fija el 14 de octubre. Para quienes siguieron trabajando después de la quiebra, el 17 de noviembre. Para quienes permanezcan durante la parada o integren las guardias mínimas, el vínculo finalizará cuando la Sindicatura informe que concluyeron sus tareas.
La Sindicatura deberá presentar en 48 horas la nómina de cada grupo y entregar la documentación necesaria para tramitar la prestación por desempleo ante ANSES. Los salarios correspondientes a los días trabajados después del 14 de octubre tendrán prioridad de pago.
El juzgado también habilitó un formulario para que los trabajadores soliciten el reconocimiento y el pronto pago de salarios e indemnizaciones pendientes, a medida que haya fondos disponibles en la quiebra. Los reclamos también pueden presentarse por escrito. Formulario de la Sindicatura
Las ofertas
Las propuestas de compra se recibirán desde el 20 de noviembre hasta el lunes 30 a las 11.30. La apertura está prevista para ese mismo día a las 12.30. La Justicia ordenó convocar de inmediato a los inversores que ya se habían inscripto. Para evaluar las ofertas se tendrán en cuenta el plan productivo y los puestos de trabajo que los compradores se comprometan a generar.
En paralelo, los clientes que operaban a fasón tendrán diez días corridos desde el 17 de noviembre para presentar una propuesta de continuidad total o parcial. Según la resolución, cualquier alternativa deberá cubrir todos los costos de operación, incluidos salarios, energía, insumos y servicios, sin generar nuevas deudas para la quiebra.
Cómo se llegó a esta decisión
La decisión se basa en el informe presentado por la Sindicatura (contadores María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono). Hoy la empresa solo trabaja a fasón, es decir, procesando materia prima de terceros. Lo que pagan esos clientes alcanza apenas para los sueldos y las cargas sociales; no cubre la energía eléctrica, los insumos ni los servicios. Los clientes rechazaron aumentar las tarifas o hacerse cargo del costo de la energía.
En la hilandería ingresan unos $ 425 millones por mes, mientras los costos llegan a $ 1.239 millones: el déficit mensual oscila entre $ 565 y $ 815 millones, explicado sobre todo por la energía eléctrica.
La Empresa Provincial de la Energía intimó el pago de más de $ 4.600 millones bajo apercibimiento de cortar el suministro, y el consumo posterior a la quiebra está impago. En las desmotadoras la campaña 2026 terminó en octubre y no habrá ingresos propios hasta la cosecha 2027; sus gastos se venían cubriendo con adelantos a cuenta de trabajos futuros. Las deudas que se generan durante la quiebra se pagan antes que los créditos de los trabajadores.
Por eso, como señala la resolución, una actividad a pérdida no protege a los trabajadores: consume el dinero destinado a pagarles. “Se han realizado todos los esfuerzos posibles, primero para evitar la quiebra, y luego para continuar con la explotación”, sostuvo el Juzgado, que consideró imperativo adoptar medidas de prevención y control de daños.
Qué busca la resolución
• Que los trabajadores accedan al fondo de desempleo cuanto antes, con la meta de que puedan hacerlo antes de fin de año.
• Que puedan pedir de inmediato el reconocimiento de sus sueldos e indemnizaciones pendientes.
• Que no se siga consumiendo el valor de las plantas y maquinarias, que es lo que permite pagar las deudas.
• Que los bienes se vendan rápidamente.
• Que, en la medida de lo posible, quien compre pueda volver a producir y recontratar personal en poco tiempo.
Fin de los contratos
Al momento de la quiebra había 243 trabajadores afectados a la actividad: 204 en la hilandería, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo. La resolución declara extinguidos sus contratos por causa de la quiebra, lo que los coloca en situación legal de desempleo, en tres grupos: el personal de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 14/10/2026; quienes siguieron trabajando después de la quiebra y ya no son necesarios, con fecha de la resolución; y quienes se quedan para terminar la producción en curso o cumplir guardias, cuando la Sindicatura informe que esa tarea concluyó.
La Sindicatura debe presentar en 48 horas la nómina de cada grupo. Los sueldos por los días trabajados después del 14/10/2026 se pagan con prioridad. Para agilizar el trámite ante ANSES, el Juzgado librará oficios a sus oficinas de Reconquista, Bandera y General Pinedo y a las autoridades del trabajo de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, y entregará sin costo copias certificadas de las sentencias a cada trabajador que las solicite.
Interesados en la compra
Para el miércoles 18, a las 11, la Sindicatura convocó a ocho inscriptos que, en principio, estarían interesados en la compra de activos: Tipoiti, Algoservicios, Buyatti Saica, Vicentin Cereales (Patricio Vicentin), Bolton SA, Merore SA y Carlos Dayan. Hasta el momento no se puede saber si pretenden adquirir solo algunos bienes y, en tal caso, cuáles o la operación completa de la empresa, precisó el juzgado.