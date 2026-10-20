Departamento San Justo

Alumnos de La Camila ganaron un desafío nacional de agronegocios con un proyecto innovador

Estudiantes de quinto año de la EESO N.º 532 “Colonia La Camila”, en el departamento San Justo, obtuvieron el primer puesto en una competencia organizada por la Universidad de Belgrano. Presentaron Recilimón, un sahumerio que combina limón y canela para ahuyentar mosquitos y que propone reutilizar residuos para generar valor agregado.