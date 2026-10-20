Los alumnos de quinto año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) N.º 532 “Colonia La Camila” lograron el primer puesto en el Desafío Agronegocios UB, una iniciativa impulsada por la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires, que convocó a estudiantes de los últimos años del nivel secundario a desarrollar propuestas innovadoras vinculadas con el sector agropecuario.
Alumnos de La Camila ganaron un desafío nacional de agronegocios con un proyecto innovador
Estudiantes de quinto año de la EESO N.º 532 “Colonia La Camila”, en el departamento San Justo, obtuvieron el primer puesto en una competencia organizada por la Universidad de Belgrano. Presentaron Recilimón, un sahumerio que combina limón y canela para ahuyentar mosquitos y que propone reutilizar residuos para generar valor agregado.
El reconocimiento se conoció el viernes 25 de septiembre y representó un motivo de orgullo para la comunidad educativa de esta pequeña localidad del departamento San Justo. El senador provincial Rodrigo Borla destacó el logro de los estudiantes y felicitó a la institución por el desarrollo del proyecto.
La propuesta universitaria tomó al limón como punto de partida, por su importancia para la economía argentina, y planteó el desafío de encontrar alternativas para transformarlo, generar valor agregado y mejorar su posicionamiento en el mercado.
Para ello, los equipos debían elaborar iniciativas que contemplaran nuevos productos derivados, sustentabilidad, hábitos saludables y estrategias de comunicación en redes sociales.
Recilimón: aprovechar un residuo para resolver una necesidad local
A partir de la consigna, los estudiantes de La Camila desarrollaron Recilimón, un sahumerio elaborado con limón y canela, pensado para ahuyentar mosquitos. La idea surgió de una necesidad concreta de la escuela y de la localidad, a la que buscaron dar respuesta mediante un producto propio.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el aprovechamiento de la cáscara del limón, una parte del fruto que habitualmente se descarta. De esta manera, los alumnos trabajaron en una propuesta que busca convertir un residuo en un recurso útil, incorporando criterios de reutilización y sustentabilidad.
El proyecto combina así una aplicación práctica con una mirada sobre el agregado de valor a partir de recursos disponibles en el entorno. Además de su finalidad, Recilimón representa una experiencia de aprendizaje que vincula creatividad, innovación y conocimiento sobre las posibilidades de transformación de productos agropecuarios.
Una experiencia educativa con reconocimiento nacional
El Desafío Agronegocios UB se desarrolló íntegramente de manera virtual, con encuentros teóricos y orientadores, instancias de presentación de los trabajos y una jornada final destinada a exponer las propuestas y anunciar a los ganadores.
En ese marco, los estudiantes de la EESO N.º 532 presentaron Recilimón ante la Universidad de Belgrano y acompañaron la propuesta con un video de difusión del producto elaborado.
La obtención del primer puesto puso en valor el trabajo realizado por los alumnos y sus docentes, y mostró cómo una iniciativa surgida en una escuela rural puede convertirse en una propuesta innovadora a partir de una necesidad cotidiana y del aprovechamiento de los recursos disponibles.
El resultado también destaca el potencial de los proyectos educativos para acercar a los jóvenes al mundo de los agronegocios, promoviendo el desarrollo de ideas que integren producción, sustentabilidad y agregado de valor en origen.