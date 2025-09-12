Se inauguró oficialmente la 32° Estudiantina Olímpica de Reconquista

La fiesta de los estudiantes representa el evento más grande del país en su tipo, reuniendo cada año alrededor de 5000 alumnos de escuelas secundarias y Centros de Día de la ciudad y región, compitiendo en disciplinas deportivas, de cultura y educación, en un abrazo de verdadera integración.
El acto de apertura, postergado por mal tiempo hace una semana, se realizó finalmente en la tarde de este miércoles 10 de septiembre en el estadio “Humberto Savoia” de Racing Club, donde se llevó a cabo el tradicional desfile de delegaciones, la premiación de Lema, Logo y Mascota, el encendido de la llama olímpica y la posterior fiesta juvenil que contará con los sets de DJ Ulises, Iván Virili y Jere Almirón, y el cierre estará a cargo de la banda La Revancha Papá.
En la oportunidad, además, se compartió un video en pantalla gigante con el mensaje del intendente Vallejos, quien previo a su viaje a los Estados Unidos, manifestó.
“Quiero dejar mi saludo para todos los estudiantes que son el orgullo de nuestra ciudad; y así como florece nuestro Lapacho, también florece la Estudiantina y florece la juventud de Reconquista y de toda la región. Quiero decirles que vivan intensamente esta Estudiantina Olímpica, que es un orgullo de nuestra ciudad. Y agradecerles infinitamente a los docentes, a los padres, a todos los que están acompañando, a los tutores, y especialmente agradecer a cada uno de ustedes por el compromiso, el esfuerzo, el compañerismo y la solidaridad, valores que nos ayudan a construir nuestras personas y que en el futuro guiarán nuestras vidas. Gracias y que Dios los bendiga”.
Cabe resaltar que la 32° edición de la Estudiantina Olímpica reúne, en particular, un compendio de 12 disciplinas culturales y 20 deportivas, extendiéndose a lo largo de 18 días de emociones puras con alumnos de 23 Escuelas y 7 Centros de Día de Reconquista, La Lola, La Potasa, Montecarlo, El Arazá, San Manuel, Nicanor Molinas, La Sarita, Alejandra y Puerto Reconquista.
La máxima fiesta de los estudiantes, como es costumbre, culminará el domingo 21 de septiembre, con la tradicional competencia de Murgas.
Reconquista florece con sus estudiantes, mostrando buenos ejemplos de esfuerzo y perseverancia, reflejando valores y brindando contención y herramientas para su futuro.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.