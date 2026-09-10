Los Bomberos Voluntarios de Reconquista y Avellaneda se sumaron este jueves por la mañana al Sirenazo Nacional, una manifestación impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para visibilizar la situación que atraviesan los cuarteles de todo el país.
Reconquista y Avellaneda hicieron sonar sus sirenas para reclamar fondos y mejores condiciones
Los cuarteles de ambas ciudades se sumaron al Sirenazo Nacional de Bomberos Voluntarios. La protesta fue pacífica y no afectó la atención de emergencias.
A las 10:00, las sirenas sonaron de manera programada en ambas ciudades, al igual que en numerosos cuarteles de Argentina. Esta vez no anunciaron una emergencia: fueron utilizadas para hacer escuchar los reclamos del sector.
Tanto en Reconquista como en Avellaneda se había aclarado previamente que la medida no implicaría la suspensión ni reducción de los servicios. Las guardias y la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia se mantuvieron funcionando normalmente.
La activación programada de las sirenas constituyó una «expresión institucional, pacífica y responsable», destinada a visibilizar distintas situaciones que afectan directamente el funcionamiento, fortalecimiento y capacidad operativa del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Ejes del reclamo
Uno de los principales planteos está relacionado con la regularización y transferencia de los fondos pendientes correspondientes al presupuesto 2025. Desde Reconquista precisaron que el remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores asciende a $59.330.748.051,41.
Según explicaron, se trata de recursos ya recaudados y con afectación específica establecida por la Ley Nacional N.º 25.054, destinados legalmente al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Otro de los reclamos apunta a agilizar los mecanismos para efectuar pagos al exterior, necesarios para adquirir vehículos, herramientas y equipamiento especializado que en muchos casos debe ser importado.
El tercer punto está vinculado con las emergencias en rutas concesionadas. Los bomberos solicitan mecanismos de compensación que permitan afrontar los costos de las intervenciones y la afectación permanente de recursos humanos, vehículos y equipamiento.
Finalmente, reclaman la aplicación integral de la Ley N.º 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente en lo referido a la implementación efectiva del reintegro del IVA por la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.
Protesta
Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Avellaneda habían llevado tranquilidad a los vecinos al advertir que el sonido de las sirenas de esta mañana respondía exclusivamente al reclamo institucional y no a un siniestro en la ciudad.
En Reconquista, además del «sirenazo, se había convocado a autoridades, instituciones, organizaciones, empresas, comercios y vecinos a acompañar la iniciativa y manifestar su respaldo al cuartel.
Desde Bomberos sintetizaron el sentido de la medida con una frase: “Cuando las sirenas suenan, los Bomberos Voluntarios están presentes”.