Clausuraron un supermercado por venta ilegal de pirotecnia en Reconquista

Copete: El operativo fue realizado por personal de Inspección General de la Municipalidad, que dispuso la clausura preventiva de un comercio de calle 45 tras constatar la comercialización de pirotecnia, práctica prohibida en la ciudad.

Durante el operativo, los inspectores secuestraron los productos pirotécnicos y los desnaturalizaron en el lugar antes de ser trasladados.Durante el operativo, los inspectores secuestraron los productos pirotécnicos y los desnaturalizaron en el lugar antes de ser trasladados.
En la tarde del miércoles 24 de diciembre de 2025, personal de Inspección General de la Municipalidad de Reconquista procedió a la clausura preventiva del supermercado chino «Martín», ubicado en la calle 45 al 1643, propiedad de He Qincheng, donde se detectó la venta de pirotecnia en el establecimiento.

​»Acciones como esta son las que nos definen: una gestión moderna que actúa basada en datos y una fiscalización inteligente para garantizar una ciudad segura y ordenada», indicaron fuentes de la Secretaria de Control Público de la Municipalidad de Reconquista.

Desde el gobierno local recordaron además que está totalmente prohibido el manejo de pirotecnia en la ciudad. Esto incluye su posesión, elaboración, manipulación y circulación, así como el transporte, venta, almacenamiento y expendio.

