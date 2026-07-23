En el norte provincial

Junio dejó un balance positivo para el comercio de Reconquista, con fuerte impulso de los servicios

Las estadísticas comerciales de junio reflejaron un saldo positivo en Reconquista, con más del doble de aperturas que de cierres. El mayor dinamismo volvió a concentrarse en los emprendimientos sin local comercial, una modalidad que continúa expandiéndose junto al comercio digital y los servicios independientes.