Durante junio de 2026, la ciudad de Reconquista registró 65 nuevas altas comerciales y 31 bajas totales, manteniendo un balance positivo en la actividad económica local.
Junio dejó un balance positivo para el comercio de Reconquista, con fuerte impulso de los servicios
Las estadísticas comerciales de junio reflejaron un saldo positivo en Reconquista, con más del doble de aperturas que de cierres. El mayor dinamismo volvió a concentrarse en los emprendimientos sin local comercial, una modalidad que continúa expandiéndose junto al comercio digital y los servicios independientes.
Los datos reflejan la continuidad del movimiento comercial y la decisión de emprendedores y comerciantes de seguir apostando al desarrollo de la ciudad, aun en un contexto económico que continúa presentando desafíos para distintos sectores.
El relevamiento correspondiente al sexto mes del año se enmarca en las políticas impulsadas por la Municipalidad de Reconquista, orientadas a la simplificación de trámites, el acompañamiento a emprendedores y la promoción de la actividad económica local.
Uno de los principales indicadores del período volvió a encontrarse en el crecimiento de las actividades que se desarrollan sin local comercial. Este segmento registró 47 nuevas altas y 13 bajas durante junio, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo dentro del entramado productivo de la ciudad.
Las actividades sin local comercial incluyen principalmente servicios a domicilio, comercio digital, ventas online y otras modalidades de trabajo independiente que, en los últimos años, adquirieron un peso cada vez mayor en la economía local.
La tendencia muestra cómo las nuevas formas de emprender y comercializar continúan ganando espacio, especialmente entre quienes comienzan una actividad con estructuras más pequeñas y menores costos iniciales.
Rubros tradicionales
En cuanto a los rubros comerciales tradicionales, Alimentos e Indumentaria volvieron a concentrar una parte importante de la dinámica registrada durante el mes. El rubro Alimentos contabilizó 4 nuevas habilitaciones y 9 bajas, mientras que Indumentaria registró 2 altas y 5 bajas.
Estos números muestran un comportamiento diferente al observado en períodos anteriores y reflejan la dinámica de renovación, reorganización y adaptación que atraviesa el sector comercial en el marco del contexto macroeconómico general.
A pesar de las bajas registradas en algunos rubros, el balance general de junio se mantuvo favorable, con más aperturas que cierres de actividades.
De esta manera, los indicadores muestran que el tejido económico de Reconquista continúa en movimiento, con nuevas propuestas que se incorporan al mercado y emprendimientos que encuentran distintas alternativas para sostener su actividad.
Desde el municipio destacaron que el crecimiento de los servicios sin local comercial constituye uno de los datos más relevantes del estudio realizado. La expansión de este tipo de actividades evidencia la capacidad de adaptación de los emprendedores y la aparición de nuevas modalidades de trabajo y comercialización que complementan al comercio tradicional.
Facilidades
La Municipalidad de Reconquista recordó que el trámite de habilitación comercial puede realizarse de manera 100% online, gratuita y en solo 24 horas, sin necesidad de recurrir a intermediarios.
El procedimiento busca facilitar la apertura de nuevos emprendimientos y reducir los tiempos y costos asociados a la puesta en marcha de una actividad comercial. De esta manera, quienes desean iniciar un negocio o formalizar una actividad cuentan con una herramienta que permite gestionar la habilitación de manera rápida y sencilla.
Además, cada nuevo comercio accede a la exención del Derecho de Registro e Inspección (DReI) durante el primer año. Este beneficio puede extenderse por un año más cuando se acredita la generación de empleo. La medida forma parte de una política de acompañamiento a quienes invierten, emprenden y generan trabajo en la ciudad.
Desde el municipio señalaron que el objetivo es continuar promoviendo la formalización de actividades y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.
El crecimiento de las propuestas sin local, la renovación de los rubros tradicionales y las herramientas de simplificación para habilitar nuevos emprendimientos configuran un escenario de movimiento permanente dentro de la economía local.
Positivo
Con 65 nuevas altas y 31 bajas durante junio, Reconquista cerró el sexto mes de 2026 con un saldo positivo en materia de actividad comercial. Fuerte crecimiento de los servicios sin local comercial.