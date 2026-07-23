Entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado

Diez empresas presentaron ofertas para reconstruir un tramo clave de la Ruta Provincial 39

La Dirección Provincial de Vialidad abrió las ofertas económicas para la reconstrucción integral de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial N° 39, entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. La obra, que también contempla la construcción de una rotonda en el cruce con la Ruta Nacional N° 11, demandará una inversión superior a los 54.000 millones de pesos, según las propuestas presentadas.