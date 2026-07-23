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Entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado

Diez empresas presentaron ofertas para reconstruir un tramo clave de la Ruta Provincial 39

La Dirección Provincial de Vialidad abrió las ofertas económicas para la reconstrucción integral de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial N° 39, entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. La obra, que también contempla la construcción de una rotonda en el cruce con la Ruta Nacional N° 11, demandará una inversión superior a los 54.000 millones de pesos, según las propuestas presentadas.

Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39
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La reconstrucción de uno de los tramos más transitados de la Ruta Provincial N° 39 dio un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la licitación pública convocada por la Dirección Provincial de Vialidad.

El proyecto comprende la intervención de 38,6 kilómetros entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado, atravesando las localidades de Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá. Además, incluye la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Nacional N° 11, uno de los cruces de mayor circulación de la región.

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La apertura de las propuestas técnicas se había realizado el pasado 9 de junio en Gobernador Crespo, mientras que ahora se conocieron las ofertas económicas presentadas por diez empresas constructoras.

Una reconstrucción integral del corredor

De acuerdo con el proyecto elaborado por la Dirección Provincial de Vialidad, la intervención contempla una reconstrucción completa de la calzada desde la subrasante, con diferentes soluciones estructurales según las características de cada sector.

La nueva ruta contará con una calzada de 7,30 metros de ancho, banquinas pavimentadas y una nueva rotonda sobre la intersección con la Ruta Nacional N° 11. También se ejecutarán trabajos de readecuación de alcantarillas, colocación de defensas metálicas, señalización horizontal y vertical e iluminación LED en accesos y enlaces.

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Según explicaron desde Vialidad, el objetivo es mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en un corredor estratégico para el transporte de la producción y la conexión entre los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier.

Las propuestas económicas

Las diez ofertas económicas presentadas corresponden a las siguientes empresas:

CPC S.A.: $57.061 millones, Rovial S.A.: $55.981 millones, Rovella Carranza S.A.: $65.935 millones, José Eleuterio Pitón S.A.: $61.250 millones, Coingsa S.A.: $57.700 millones, Pelque S.A.: $54.859 millones, Laromet S.A.: $64.319 millones, Pablo Federico e Hijos S.A.: $71.438 millones, Vial Agro S.A.: $59.029 millones, y UTE Rava S.A. de Construcciones–Obring S.A.–Pietroboni S.A.: $58.746 millones

Esta licitación se suma a otras intervenciones que se desarrollan sobre la Ruta Provincial N° 39.

Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39

Entre ellas, continúan los trabajos de recomposición de taludes y reconstrucción de calzada en el acceso al puente sobre el Río Salado, con un avance cercano al 45%, mientras que en el departamento San Cristóbal ya concluyó la repavimentación del tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 92s y el Río Salado.

Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39Avanza la licitación para la reconstrucción integral de 39 kilómetros de la Ruta 39

Una vez adjudicada y ejecutada esta nueva etapa, la Ruta Provincial N° 39 contará con una mejora integral en gran parte de su trazado, fortaleciendo un corredor vial clave para la conectividad y la actividad productiva del centro-norte santafesino.

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