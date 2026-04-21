El sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, con intervención del fiscal de turno y personal especializado que trabaja en la investigación del caso. La detención se produjo pasadas las 20:00 horas del lunes 20 de abril de 2026 en el Loteo Belén de la ciudad de Reconquista.
Judiciales
Reconquista: se investiga un presunto abuso sexual a una menor de edad
Por el hecho ya hay un hombre aprehendido. La víctima, una nena de 10 años, del Loteo Belén de la cabecera del departamento General Obligado. Trabajó en el caso la división TRATA de la policía de la provincia de Santa Fe.
Fue atacado por otro menor de edad. Familiares de la víctima aseguraron que se trató de un conflicto que se prolongó en el tiempo.
13:01
Fuentes consultadas aseguran que la niña debió ser trasladada al Hospital de Reconquista para su atención médica. Las mismas fuentes aseguran que la detención inicial fue realizada por los propios vecinos que descubrieron el macabro suceso.
Noticia en desarrollo
#TEMAS: